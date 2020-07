Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

Fahrer beschädigt mit seinem SUV ein anderes Auto und fährt davon

Eine Zeugin notierte sich am Dienstag auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebs in Maurach das Kennzeichen vom Fahrzeug eines Unfallverursachers. So konnte der Mann von der Polizei ausfindig gemacht werden.