Uhldingen-Mühlhofen vor 46 Minuten Exhibitionist entblößt sich am Bodenseeufer und onaniert Ein 55-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag zwischen Unteruhldingen und Meersburg am Bodenseeufer ausgezogen – und nicht nur das. Eine Zeugin rief die Polizei.

Ein 55-jähriger Mann hat sich nach Zeugenangaben am Montagnachmittag am Bodenseeufer zwischen Unteruhldingen und Meersburg ausgezogen, um an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. | Bild: Hilser, Stefan