Ohne elektronische Hilfsmittel und ohne viel Technik: Unplugged, so der englische Ausdruck, sind die Seekonzerte in diesem Jahr. Regionale Künstler wollen vom 22. Juli bis 26. August in entspannter Atmosphäre auf der Wiese an der Seepromenade in Unteruhldingen für Gesang und akustische Gitarren- und Pianoklänge sorgen. „Wir haben lange überlegt und telefoniert und probieren jetzt, etwas anzubieten“, erklärt Manuel Dillmann von der veranstaltenden Tourist-Information. „Es wird ein bisschen anders, als es vorher geplant war.“

Blasmusikvereine mussten Teilnahme mangels Zeit zum Proben absagen

Denn: Die Mitglieder der heimischen Blasmusikvereine, die eigentlich die zweiten Seekonzerte nach der Premiere im Vorjahr hätten gestalten sollen, konnten infolge der Corona-Krise nicht üben, weshalb sie absagen mussten. An sechs Abenden, immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr, wollen daher die auftretenden Musiker aus der Region mit selbstkomponierten und gecoverten Liedern von deutschem Gute-Laune-Pop über Hits von Simon und Garfunkel bis hin zu Popmusik mit würzigen Rock-Akzenten die Zuhörer begeistern. Einlass ist immer um 18 Uhr.

Das Programm 22. Juli: Maximilian Jäger Maximilian Jäger ist ein Sänger und Songwriter aus Süddeutschland. Mit seiner Band spielt er deutschen Gute-Laune-Pop. In den vergangenen beiden Jahren war Maximilian Jäger auf Europatournee; im Vorjahr veröffentlichte er das Album „Segel“. 29. Juli: Singwerk Seit vielen Jahren gemeinsam als Singwerk unterwegs, spielen Julia (Gesang) und Gary (Gesang und Piano) aus Bodman-Ludwigshafen bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ihr Repertoire ist ein Mix aus ihren Lieblingssongs der Kategorien Pop und Soul, von den 1980ern bis zu den aktuellen Charts. 5. August: Hanna Herrlich Die Sängerin will sich mit charismatischer Stimme und gewitzten Texten in die Herzen der Zuhörer singen. Die deutschsprachigen Liedermachersachen, wie sie sie selbst bezeichnet, kämen direkt aus dem Leben und aus dem Herzen. Begleitet wird sie von Gitarrist Marius Hilfrich. 12. August: Eucalypdos Die Musik der beiden Multi-Instrumentalisten ist so exotisch wie ihre gemeinsamen Reiseerlebnisse und bildet ein buntes Mosaik aus Flamenco, Tribal Sounds und Rock-Pop-Elementen. Diese Mischung will ein authentisches Reisegefühl auf die Bühne zaubern und den Zuhörer einen magischen akustischen Raum öffnen. 19. August: Tobias Conzelmann Tobias Conzelmann geht mit Stimme, Gitarre und Piano mit seinen Zuhörern auf eine musikalische Zeitreise von den 1960er und 1970er Jahren bis heute: Von Simon and Garfunkel über die Beatles bis hin zu aktuellen Hits und eigenen Titeln ist für alle Altersklassen etwas dabei. 26. August: Anna Lu und Kalle Lüber Sie wird als charismatische Musikerin mit warmer und kraftvoller Stimme angekündigt. Ihre Musik ist Pop mit würzigen Rock-Akzenten, zeitlos und eingängig. Alle Songs werden von ihr und ihrem langjährigen Wegbegleiter, dem Gitarristen und Pianisten Kalle Lüber, geschrieben.

Platz für die Picknickdecke wird zugewiesen

„Die Musikabende finden selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung für Veranstaltungen statt. Die Plätze sind limitiert und jeder der Zuhörer erhält im Vorfeld einen festen Platz, um seine mitgebrachte Picknickdecke auszubreiten“, sagt Manuel Dillmann. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos. Dennoch muss ein Gratis-Ticket im Vorfeld entweder bei der Tourist-Information oder online auf www.seeferien.com erworben werden.

Mitglieder des Fanfarenzugs verkaufen Getränke

Wie Manuel Dillmann erklärt, können die Konzertgäste Getränke vor Ort erhalten; den Verkauf übernehmen Mitglieder des Fanfarenzugs Unteruhldingen. Beim Erwerb der Tickets müssen die Zuhörer verpflichtend ihre Kontaktdaten angeben.

Konzerte finden nur bei gutem Wetter statt

Zutritt zu dem Konzertgelände, das durch Sprühfarbe markiert wird, haben dann nur Besucher, die ein Gratis-Ticket vorlegen können. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. „Und die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt“, sagt Manuel Dillmann. „Ich bin gespannt, was auf uns zukommt.“

Weitere Informationen und Tickets: Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, Ehbachstraße 1, 88690 Uhldingen-Mühlhofen, Telefon: 0 75 56/9 21 60. Informationen im Internet: http://www.seeferien.com