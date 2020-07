Uhldingen-Mühlhofen – Seinen ersten Markt hatte Ferdinand Knoblauch in Oberuhldingen, Krummes Land 13, im Jahre 1994 eröffnet. 2000 erfolgte die Übernahme des 400 Quadratmeter messenden Tengelmann-Marktes in Meersburg, der sich heute City-Markt nennt. Spätestens 2007 war klar, dass der Hauptmarkt in Oberuhldingen nicht mehr den Erfordernissen eines zeitgemäßen Vollsortimentsmarktes entsprach. Knoblauch konnte das benachbarte Grundstück der ehemaligen Elektroteile für sich gewinnen und seinen neuen Markt mit einer Verkaufsfläche von 1450 Quadratmetern im August 2009 eröffnen. Im September des Vorjahres feierte das Unternehmen seinen 25. Geburtstag am Standort Uhldingen-Mühlhofen. Darüber hinaus wurde der Discounter Treff 3000 im Reismühlenweg 1 in Oberuhldingen im November vom Edeka Aktivmarkt Knoblauch übernommen und nach zweiwöchiger Renovierung Ende Januar dieses Jahres wieder geöffnet. Mit dem Anbau und der Modernisierung hat es jetzt einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Edeka Knoblauch gegeben.

Ferdinand Knoblauch sagte, seit der Eröffnung des Marktes 1994 habe es eine gewaltige Veränderung in der Angebotspalette der Edeka-Handelsgesellschaft gegeben. Anfangs habe es weder lactose- und glutenfreie Produkte noch ein größeres Angebot an vegetarischen und Bioprodukten gegeben. Mit der Digitalisierung habe sich auch das Einkaufsverhalten der Kunden verändert. So zahlten rund ein Viertel inzwischen mit dem Handy. „Ich denke, dass die Digitalisierung und der Internethandel den stationären Handel auch langfristig nicht vertreiben werden. Wir werden uns anpassen müssen, aber Einkaufen vor Ort wird nicht verschwinden.“ Er ist überzeugt davon, dass den Dialog zwischen Mitarbeitern und Kunden kein Gerät ersetzen wird.

Ganz wichtig sind dem Inhaber übrigens Regionalität und Nachhaltigkeit. Rund 75 Partner stammen aus einem Umkreis von 80 Kilometern. Er sei immer bestrebt, das Sortiment mit neuen Lieferanten zu erweitern. „Vieles läuft über Mundpropaganda, einige Betrieb ergreifen auch die Initiative und kommen auf uns zu“, sagt Ferdinand Knoblauch. „Manchmal kommen Kunden auf uns zu und bitten uns, Produkte in das Sortiment aufzunehmen, die sie beispielsweise auf dem Wochenmarkt gesehen haben.“

In Bezug auf Nachhaltigkeit werden nur noch Papiertüten und Stofftaschen verkauft. „In der Gemüseabteilung gibt es Stoffbeutel und an den Frischetheken können unsere Kunden ihre eigenen Behälter füllen lassen, erläutert der Marktinhaber. „Außerdem gewinnen wir Energie aus einer Fotovoltaikanlage und arbeiten mit Wärmerückgewinnung aus den Kühlanlagen.“