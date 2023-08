Einen Nachmittag im Wald mit viel Bewegung und Spiel haben Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren mit ihren Eltern im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen verbracht. Es handelte sich um ein Angebot des Familientreffs Kunter-Bund. „Die Waldzwerge waren ein voller Erfolg“, teilt der Verein mit.

Wie er weiter berichtet, begrüßte die Sozialarbeiterin und Wildnispädagogin Julia Heuer die Teilnehmer auf dem Gelände des Waldkindergartens. Die Zeit im Wald sei dazu gedacht, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken und eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen sowie neuen Erziehungsinput zu geben, so Heuer. Sie habe erläutert, was man mit Dingen aus dem Wald alles basteln könne, wenn man möchte.

Anschließend seien die Kinder mit den Eltern durch den Wald und das Gelände des Waldkindergartens gestreunt. „Die Zeit sollte genutzt werden, das zu tun, was Spaß macht, was die Bindung stärkt und was einem so einfällt“, so der Familientreff. Man habe gleich gesehen, dass die Kinder den Nachmittag selbst gestalten wollten. „Die einen hatten Gefallen daran, eine Hütte aus Ästen zu bauen, während andere eine Maus durchs Unterholz verfolgten oder sich auf die Suche nach Tannenzapfen begeben“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Eltern seien ins Gespräch gekommen. Beim Auspacken der Rucksäcke habe sich eine schöne Eigendynamik entwickelt. „Die Kinder schauten sich gegenseitig in die Vesperdosen und teilten das Mitgebrachte ohne Aufforderung und ohne Einwände.“ Das Lied, das am Anfang und am Ende gesungen worden sei, hätte den Kindern noch Tage danach in den Ohren gesummt.

Im September ist laut Familientreff eine Fortsetzung geplant, mit vielen neuen Ideen. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter des Familientreffs, Überlinger Straße 8 in Oberuhldingen.

Die Angebote des Familientreffs finden sich auch im Internet:

http://www.familientreff-uhldingen.de.