Ergebnisse Landtagswahl: In Uhldingen-Mühlhofen kommen die Grünen jetzt auch über 40 Prozent

Die Grünen holen bei der Landtagswahl in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) mehr als doppelt so viele Stimmen die die CDU. Die Christdemokraten müssen weitere Verluste hinnehmen, die Liberalen können sich dagegen freuen. Die AfD verliert deutlich an Boden.