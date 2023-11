Der Foto- und Videojournalist Lutz Jäkel hat auf Einladung der Alten Fabrik Bilder von Syrien vor dem Krieg gezeigt. Jäkel, der Islamwissenschaften und Geschichte studiert hat, eröffnete seinen Vortrag über einen der ehemals schönsten und bedeutendsten Kulturräume der arabischen Welt mit der Begrüßung „Salam Aleikum“ („Friede sei mit euch“). Bis zum Ausbruch der Demonstrationen und Aufstände im März 2011 hatte Jäkel Syrien ausführlich bereist und auch eine Zeit lang in Damaskus gelebt. Mit der Kamera fing er über 18 Jahre hinweg die Schönheit des Landes ein. Eindrucksvolle Bilder dokumentieren den Alltag der Menschen: Frauen, Männer und Kinder, die lachen, beten, diskutieren und gemeinsam feiern. Sie sitzen in Kaffeehäusern oder schlendern durch enge Gassen, in denen Händler ihre Waren feilbieten. Jäkel erzählt von warmherzigen Begegnungen, von der arabischen Gastfreundschaft und Offenheit. Dass die Menschen in seinem Vortrag im Mittelpunkt stehen, begründet er mit der Aussage: „Ein Land kann man am besten über die Menschen, die dort leben, verstehen lernen.“

Unter den Zuschauern sitzt die syrische Familie Khalil-Dilki, welche aus Aleppo geflohen ist und nun in Mühlhofen lebt. Sie zeigt sich sehr bewegt von den Aufnahmen aus ihrer Heimat: „Für uns sind das schöne Erinnerungen.“ Zu Beginn und am Ende des Vortrags zeigt der Fotojournalist eine Stadtansicht von Damaskus mit Blick auf den Qassiyun, den Hausberg der Hauptstadt. Das Bild entstand am 17. März 2011, kurz vor Beginn der ersten Demonstrationen. Damals war ihm nicht bewusst, dass es für eine sehr lange Zeit sein letztes Foto von Syrien sein sollte. Tatsächlich steht heute noch relativ vieles davon, was auf dem Bild zu sehen ist, da sich die Kampfhandlungen im Wesentlichen um Damaskus herum konzentriert haben. Das Zentrum blieb weitestgehend verschont. In anderen Städten im Westen des Landes gibt es größere Zerstörungen – Homs ist nahezu ausradiert. Auch die berühmte Altstadt von Aleppo, Weltkulturerbe, ist in weiten Teilen zerstört. Einige wenige Kriegsbilder des Berliner Fotografen Christian Werner flicht Jäkel ebenfalls in seinen Vortrag ein, allein, um bewusst zu machen, welche Bilder von Syrien wir aktuell vor Augen haben. In Videosequenzen kommen Syrer, Deutsch-Syrer, aber auch Deutsche zu Wort, die von ihrem Leben in einem Land berichten, das so nur noch in der Erinnerung existiert. So auch der syrische Schauspieler Firas Alshater, der den Vortrag mit dem einprägsamen Satz beendet: „Alle Menschen lächeln in der gleichen Sprache.“