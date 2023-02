Im Alter von 93 Jahren ist Herbert Möcking Ende des Vorjahrs gestorben, ein weiteres Mühlhofer Original. Er lebte sein ganzes Leben in der Kirchstraße und hat im Ort vor allem durch sein Mitwirken in Vereinen viel zum gesellschaftlichen Leben beigetragen.

Als Ältester von insgesamt fünf Geschwistern wuchs Herbert Möcking in Mühlhofen in einer Landwirtschaft auf. Er erlebte den Zweiten Weltkrieg als Junge und übernahm später den Hof. Bereits als Teenager war er in Vereinen aktiv. 1945 trat er der Freiwilligen Feuerwehr bei, zwei Jahre später wurde er passives Mitglied im Musikverein.

1947 war er zudem einer der 17 Initiatoren, die nach den Kriegsjahren die Mühlhofer Fasnet wieder mit ins Leben riefen und sie dann bis zum heutigen Tag aufrecht erhielten. Unvergessen sind seine Auftritte als Vinzenz gemeinsam mit Manfred „Basche“ Egger, mit dem zusammen er als das bislang am längsten amtierende Narrenelternpaar aktiv war. Herbert Möcking hat dabei die Narrenmutter verkörpert.

Einen seiner letzten offiziellen Auftritte hatte er im Januar 2018 als Ehren-Narrenmutter gemeinsam mit Manfred Egger, der bereits 2021 verstarb, als die aktuellen Narreneltern ihre Hochzeit feierten. Schon damals war Herbert Möcking körperlich angeschlagen. Der Narrenverein Mühlhofen ehrte ihn mit den Worten: „Über viele Jahre hinweg war er einer der treibenden Funktionäre in der Mühlhofer Narretei.“

Beruflich war er lange Jahre in der Landwirtschaft tätig, später arbeitet er als Busfahrer. Danach war er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand in der Zimmerei seines guten Freundes und Nachbarn Manfred Egger beschäftigt. Privat genoss er lange sein Junggesellenleben. Mitte der 1980er Jahre lernte er dann seine spätere Frau Pia kennen und lieben. Geheiratet hat Herbert Möcking dann im Jahr 2000 als 70-Jähriger.