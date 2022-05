von Lorna Komm

Bei Kaiserwetter, wie Bürgermeister Dominik Männle in seiner Eröffnungsrede sagte, ist der neue Dorfplatz in Mühlhofen feierlich eingeweiht worden. In zweieinhalbmonatiger Umbauzeit wurde aus dem ehemaligen Schotterplatz ein ansehnlicher Mehrzweckplatz mit 18 Parkplätzen, Loch für den Narrenbaum und Pergola. „Es fehlen noch ein paar Bänke rund um den Brunnen und auch noch ein paar Rosenstöcke“, sagte Männle und betonte humorvoll: „Es ist kein schlechtes Omen, dass der Platz am Freitag, den 13. fertiggestellt wurde.“ Die Nutzung der Fläche am Kreisel als Dorfplatz sei vor Beginn seiner Amtszeit auf den Weg gebracht worden, erzählte Männle. Dass dort keine Wohnbebauung realisiert wurde, sei dem Engagement der Bürger und Vereine zu verdanken.

Helmut Brost und Helmut Leyher (von links) stoßen mit dem Begrüßungssekt der Gemeinde auf die Eröffnung des neuen Dorfplatzes an. | Bild: Lorna Komm

Zur Gestaltung des Platzes habe es viele Anregungen von Bürgern gegeben, die Vorschläge zur Installation von öffentlichen Toiletten, einem Geldautomaten oder einem Automaten mit frischen Lebensmitteln seien aufgenommen worden. Diese Einrichtungen würden aber besser in ein Gebäude passen, meinte er und deutete an, dass es demnächst mit den Planungen für die Mitte, allgemein bekannt als Mühlhofer Loch, weitergehen könnte.

Das Mühlhofener Urgestein Sigi Burgermeister führte durch das Programm des Musikverein Mühlhofen. Er setzte ein humoriges Gedicht an den Anfang, über „den wahr gewordenen Traum des Platzes mit Tradition“.

Freuen sich über die schöne Möglichkeit fürs gesellige Beisammensein: (von links) die Mühlhofenerinnen Else Sing, Marianne Geiger, Hilde Sieber mit Freundin, Gerda Setzer, Eva Höfler und Monika Sinn. | Bild: Lorna Komm

Alteingesessene freuen sich über neuen Platz für Begegnungen

Den Alteingesessenen gefällt die Umsetzung des zentralen Platzes. Anwohner Helmut Leyher meinte: „In der Dorfmitte war früher schon immer der Festplatz.“ Die Sanierung mit Brunnen und Narrenbaumloch sei eine super gelungene Lösung.

Monika Sinn sagte: „Hier kann man schön feiern, der Platz ist sowohl ein Zentrum für zufällige Treffen als auch für größere Veranstaltungen.“ Nur an den Sonnenschutz müsse man denken, fügte sie an, die gepflanzten Bäume seien noch sehr klein. Josefine Brost, die seit 50 Jahren in der Gemeinde lebt, lobte die gelungene Kombination. „Ich bin froh, dass wir auch einen Parkplatz in der Nähe vom Arzt haben.“ Der unebene Schotterplatz vorher sei für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit schwierig gewesen.

Erika Meergans | Bild: Lorna Komm

Aber auch Neubürgerin Erika Meergans, welche seit drei Jahren in Oberuhldingen wohnt, lobte den Platz: „Sehr schön, und das in unwahrscheinlich schneller Zeit.“ Dass auch die kleinsten Mitbürger Gefallen an dem Platz und vor allem an dem saniertem Brunnen haben, war bei der herrschenden Hitze sichtbar. Noch bevor die Honoratioren den Platz mit dem Durchschneiden des Bandes feierlich eröffnet hatten, planschten die Kinder fröhlich juchzend am und auch im Brunnen.

Noch bevor der Platz offiziell eingeweiht war, hatten die Kinder schon ihren Spaß am Planschen im Brunnen. | Bild: Lorna Komm

2014 sollte die Fläche zur Bebauung verkauft werden

Die langjährige Gemeinderätin Ute Stephan (BuF) gab im Gespräch einen Überblick über die Entwicklung bis zur Umgestaltung des Platzes. 2014 sollte der Platz, bis dato in Besitz der Unternehmerfamilie Spek, verkauft werden. Ein privater Investor sei schon bereitgestanden. Aus städtebaulichen Aspekten habe die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. „So ein Grundstück in zentraler Ortslage gehört in städtische Hand“, fasste Stephan zusammen. Der damalige Gemeinderat habe angesichts der Kosten von 550.000 Euro erst gezögert, dann einem Ankauf doch zugestimmt, allerdings unter der Prämisse, einen Teil des Grundstückes später für Wohnbauzwecke wieder zu verkaufen. Planungen dafür seien gemacht worden.

Bürger und Vereine machen sich mit langem Atem für den Platz stark

Der Dorfplatz hätte in dem Zug auf die Aachinsel verlegt werden sollen. Dagegen hätten sich die Vereine gesträubt. „Die Aachinsel ist zu klein und bei Regen zu matschig“, zählte Stephan die Gegenargumente auf. Zwischenzeitlich sollte der Dorfplatz als Lagerfläche für Baumaterialien für die Bebauung der Mitte dienen. Vor den Gemeinderatswahlen 2018 hätten die Mitglieder der Vereine das Thema Dorfmitte an die Kandidaten getragen. Auch starkes nachbarschaftliches Engagement durch Beschwerden, Eingaben, aber auch Pflanzaktionen auf dem Platz, habe dazu geführt, dass der Doppelbeschluss mit Verkaufsprämisse zurückgenommen wurde. „Jetzt haben wir einen zentralen Platz für soziales Miteinander“, freute sich Stephan. Er liege nah an den Geschäften und auch in der Laufachse der Bewohner des Seniorenwohnparks.