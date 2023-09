Bodenseekreis vor 1 Stunde

Brand in Einfamilienhaus in Unteruhldingen: Mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Brand ist am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Straße Bühlerhöhe in Unteruhldingen ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit unklar.