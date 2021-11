„Zuversicht, Mut, Freude und Aufbruch“: Mit diesen Schlagworten umriss Mark Furtwängler, Geschäftsführer der Bühler Motor Gruppe, die offizielle Standorteröffnung des Werks 2 im Gewerbegebiet Mühlhofen. In der Zeit der schwersten Krise der Luftfahrtbranche hat Bühler Motor die Corona-bedingte Ruhephase genutzt, um neue Aufträge zu generieren und den Standort in Uhldingen-Mühlhofen zukunftssicher aufzustellen.

Das Unternehmen Bühler Motor ist ein in fünfter Generation familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg. In Uhldingen-Mühlhofen betreibt es die Bühler Motor Aviation (BMA), ein Zulieferunternehmen der Luftfahrtbranche. 1855 als Uhrenmanufaktur in Triberg im Schwarzwald gegründet, gehört Bühler Motor heute zu den führenden Anbietern maßgeschneiderter, mechatronischer Antriebslösungen. Seit 1892 befindet sich das Unternehmen ohne Unterbrechung im Besitz der Familie Furtwängler, Mark Furtwängler leitet seit 2019 das Unternehmen in fünfter Generation. Weltweit werden 1450 Mitarbeiter an elf Standorten auf drei Kontinenten beschäftigt, darunter mehr als 200 Entwicklungsingenieure. Der Umsatz betrug im Vorjahr 260 Millionen Euro (2019: 330 Millionen Euro). 2017 erfolgte die Übernahme der seit 1998 in Uhldingen-Mühlhofen ansässigen Dornier Technologie Systems GmbH Uhldingen-Mühlhofen sowie der Dornier Technologie GmbH & Co. KG und der Dornier Technologie Beteiligungs GmbH, ein Jahr später kam es zur Umfirmierung in Bühler Motor Aviation GmbH. Dessen Geschäftsführer ist Lester Faleiro. BMA beschäftigt vor Ort rund 40 Mitarbeiter. Hauptaktivität in Mühlhofen die Entwicklung und Produktion von Antriebs-Systemen und -Komponenten für Flugzeugsitze.

Teile der Produktion wurden von einem anderen Standort nach Uhldingen-Mühlhofen, wo 40 Mitarbeiter beschäftigt werden, verlagert. Hier entwickelt und fertigt BMA elektrische und pneumatische Flugzeugpassagiersitz-Verstellungen sowie deren Steuerung und Energieversorgung nach internationalen Standards.

Mark Furtwängler (Geschäftsführer Bühler Motor) mit Bürgermeister Dominik Männle und Lester Faleiro (Geschäftsführer der Bühler Motor Aviation) am neuen Standort im Gewerbegebiet Mühlhofen. | Bild: Kleinstück, Holger

Aktivitäten seit März 2020 „in Keller“ gegangen

Furtwängler machte darauf aufmerksam, dass infolge der Pandemie seit März 2020 die Aktivitäten der BMA „extrem in den Keller“ gegangen seien, viele Mitarbeiter befänden sich immer noch in Kurzarbeit. In diese Phase falle die Produktionserweiterung und -verlagerung. „Ein Lichtblick in düsteren Zeiten“, sagte Furtwängler. „Wir bündeln jetzt hier unsere Luftfahrtaktivitäten.“

Die Auftragsbücher seien trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes für die Zukunft voll, die Airlines rüsteten sich für die Zeit nach der Krise. „Wir konnten in den letzten zwei Jahren immer wieder spannende Projekte gewinnen trotz der Luftfahrtkrise“, sagte Furtwängler, der eine Verdoppelung des Umsatzes erwartet.

Belegschaft und Gäste während der offiziellen Inbetriebnahme von Werk 2 der Bühler Motor Aviation im Gewerbegebiet Mühlhofen. | Bild: Kleinstück, Holger

Führung glaubt an internationalen Flugverkehr

Die Nürnberger Führungsmannschaft glaube an die Wiederbelebung des internationalen Flugverkehrs im Business-Sektor, aber auch im privaten Bereich und stehe voll hinter dieser Eröffnung beziehungsweise Erweiterung. Furtwängler: „Wir wollen die sich ergebenden Chancen in der Luftfahrt nutzen.“ Wenn sich der Luftverkehr erholen werde und Menschen wieder andere Länder bereisen würden, „dann sind wir hier für die Zukunft sehr gut aufgestellt“.

Die Gäste erhielten bei Rundgängen einen Einblick in die Hallen der Bühler Motor Aviation. | Bild: Kleinstück, Holger

Unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie habe sich die Geschäftsleitung von Bühler Motor entschlossen, den Standort für zukünftige Aufträge neu aufzustellen und seine Effizienz zu erhöhen. „Als wir im Mai anfingen, war hier eine leere Betonhülle und sonst nichts“, sagte Lester Faleiro, Geschäftsführer von BMA. Innerhalb eines halben Jahres habe man die Erweiterung vollziehen können. „Ich danke dem BMA-Team und besonders Dr. Lester Faleiro für die erfolgreiche Arbeit“, sagte Furtwängler. „Jetzt kann die Zukunft kommen.“

Einblick in einen Arbeitsraum der Bühler Motor Aviation in Uhldingen-Mühlhofen. | Bild: Kleinstück, Holger

Sein Dank galt Bürgermeister Dominik Männle für die „sehr guten Strandortbedingungen“ und die Unterstützung der Gemeinde. Der Rathauschef freute sich „wahnsinnig“ darüber, dass die BMA einen neuen Standort im Mühlhofer Gewerbegebiet eingerichtet habe. „Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit“, sagte er. „Ich hoffe, dass sie sich hier weiterentwickeln können, hier am Standort zufrieden sind und bleiben und so viele Mitarbeiter als möglich beschäftigen können.“