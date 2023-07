Infos zur Familie

Rebecca und Markus Fuchs lernten sich 2014 – wie könnte es anders sein – in einem Hostel in Neuseeland kennen. Markus Fuchs stammt aus Uhldingen-Mühlhofen, Rebecca Fuchs aus Darlington im Nordosten Englands. Nachdem sie zwischen 2013 und 2017 gemeinsam im Auto durch Neuseeland, Australien und Südasien reisten, ließen sie sich am Bodensee nieder. Sie ist selbstständige Silberschmiedin, er war bis zum Beginn der aktuellen Reise als Maurer in Neufrach tätig. Sie haben zwei Söhne, den fünfjährigen Louis und den dreijährigen Fionn. Die aktuelle Tour auf dem Balkan ist ihre erste gemeinsame große Reise zu viert. Seit 2016 ist Familie Fuchs auch unter @ the.roaming.foxes auf Instagram unterwegs und nutzt die Plattform wie ein digitales Tagebuch. Sie berichten dort über ihr Leben im Auto und von den besuchten Orten. Inhalte wie ihre sind auf sozialen Netzwerken erfolgreich. Unter dem Hashtag #vanlife finden sich alleine auf Instagram über 15 Millionen Beiträge. (kti)