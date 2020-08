Sabrina Baum, Florian Keim und Marco Knoblauch führen weiterhin als Dreierteam den Musikverein Oberuhldingen. Das ergaben die Neuwahlen während der Hauptversammlung, die aufgrund von Corona im Hof des Vereinshauses „Alte Schule“ in Oberuhldingen stattfand. Eigentlich hätte die Zusammenkunft schon im März über die Bühne gegen sollen.

Geplante Termine Der Verein will sich am 7. September am Kinderprogramm der Gemeinde beteiligen, das mögliche Jahreskonzert ist für den 28. November anvisiert worden. Der Weihnachtszauber des Vereins ist am 4. Dezember geplant.

Der Verein hat 34 Aktive, dazu kommen 15 Ehrenmitglieder, 101 passive Mitglieder und zwölf Jungmusiker in Ausbildung im Alter von acht bis 14 Jahren. 28 Auftritte wurden im Vorjahr absolviert, 18 davon in der Gemeinde. Besonders hervorgehoben wurde die im Vorjahr gegründete Gemeinschaftsjugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen. Hier sind Jugendliche aktiv, die ihren ersten Auftritt beim Jahreskonzert 2019 hatten. Die Kapelle wird von Musikschulleiter Fabian Koch dirigiert. Marco Knoblauch dankte dem Musikverein Mühlhofen, der Musikschule und der Gemeinde für eine „super Zusammenarbeit“ rund um die neue Jugendkapelle.

Uhldingen-Mühlhofen Eine neue Musikära in Uhldingen-Mühlhofen: Von nun an musiziert die Jugend gemeinsam Das könnte Sie auch interessieren

Udo Huber kommissarischer Dirigent bis Jahresende

Anfang des Jahres hatte sich der Verein vom Dirigenten Florian Graf getrennt. Vorübergehend hat Udo Huber aus Überlingen-Lippertsreute das Amt für dieses Jahr übernommen.

Ralf Kettner gibt Kasse im neuen Jahr an Luisa Claeßens ab

Bei den Wahlen zum Vorstand des Musikvereins gab es geringfügige Änderungen. Ralf Kettner wird den Posten des Kassierers nach fast zwei Jahrzehnten zum 1. Januar an Luisa Claeßens übergeben. Schriftführer bleibt Jochen Rominger, Zeugwart ist jetzt Anna Klausmann, als Beisitzer fungieren Aline Grünbacher, Helmut Berner, Moritz Preusch, Patrick Ossiander, Stefan Maier und Verena Rominger. Marco Knoblauch dankte insbesondere Dirk Kramer und Jürgen Hertkorn, die als Festwirt beziehungsweise Zeugwart nach vielen Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden.