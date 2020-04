Gedacht war der Onleihe-Verbund ursprünglich als Erweiterung des Services vor Ort, um Ausleihen jederzeit an jedem Ort zu ermöglichen. „Jetzt stellt er die einfachste Möglichkeit dar, Bücher, Hörspiele, Zeitungen und Zeitschriften für Kinder und Erwachsene zu entleihen“, sagt Dorothee Rau. Die Voraussetzung ist, dass man einen gültigen Bibliotheksausweis einer der Verbundbibliotheken hat. Einmal ausgeliehen, können die Medien dann auf dem PC, Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader genutzt werden.

Ausweise können per E-Mail beantragt werden

In der Uhldinger und der Salemer Bücherei seien alle vorhandenen Ausweise bis zur Wiedereröffnung nach der Corona-Krise für die Onleihe freigeschaltet, informiert Rau: „Wer noch keinen Ausweis hat, kann diesen per Mail beantragen.“

Büchereiteam stellt Medienpakete zusammen

In der Meersburger Bücherei können die Leser eine Online-Tarifverlängerung in „Lissy“, dem Online-Katalog, vornehmen. Wie Claudia Löffler von der Stadtbücherei Meersburg informiert, können sich Leser ab sofort auch Medien im Katalog Opac oder Lissy auswählen und ihre Wünsche anschließend per E-Mail an buecherei@meersburg.de senden. Das Büchereiteam stelle das Medienpaket zusammen und die Nutzer könnten dieses an einem fest ausgemachten Termin abholen.

Einzelne Titel können kostenlos vorgemerkt werden

Dorothee Rau von der Uhldinger Treffpunktbücherei teilt weiter mit, dass die anfallende Jahresgebühr beglichen werden kann, wenn die Bibliothek wieder geöffnet ist. Wer die Onleihe zum ersten Mal nutze, finde auf der „Hilfe“-Seite genaue Schritt-für-Schritt-Anweisungen. „Da die Online-Plattform derzeit von zahlreichen Leserinnen und Lesern genutzt wird, sind Wunschtitel unter Umständen nicht sofort verfügbar“, informiert Rau. „Kostenlose Vormerkungen sind jedoch möglich. Wer sich zum Stöbern Zeit nimmt, findet sicher andere interessante Titel.“

Keine Versäumnisgebühren, Abgabefristen werden verlängert

Die Frist zur Abgabe aller physischen Medien, die in der jeweiligen Bücherei ausgeliehen werden können, verlängere sich mindestens bis zum Datum der Wiedereröffnung. Rau: „Es fallen keine Versäumnisgebühren an und die Medien können bis dahin genutzt werden.“

Informationen zur Onleihe: www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben