Fahrräder und Bodensee passen zusammen wie Topf und Deckel und Hammer und Nagel. Und dieses Jahr wird diesbezüglich auch ein runder Geburtstag gefeiert: Der Bodensee-Radweg wird 40 Jahre alt. In Uhldingen-Mühlhofen hat man nun einen weiteren Meilenstein erreicht, denn die Straße von Oberuhldingen bis zum Bahnübergang unterhalb der Klosterkirche Birnau, der zum Bodensee-Radweg gehört, wurde offiziell als Fahrradstraße umfirmiert.

Hier ist die Straße zwischen Maurach und Oberuhldingen komplett zu sehen. | Bild: Jäckle, Reiner

Der Antrag wurde vom Gemeinderat bereits im Februar 2022 beim Landratsamt eingereicht. „Am 1. März kam der Bescheid, dass wir die neuen Schilder aufhängen dürfen“, berichtet Bürgermeister Dominik Männle erfreut. „Seit 13. März wurde dies umgesetzt.“ Das hat natürlich Folgen für die Nutzer der Straße: „Die Straße darf weiterhin mit allen Verkehrsmitteln befahren werden“, erklärt der Bürgermeister. „Allerdings gibt es für Verkehrsmittel, die keine Fahrräder sind, Einschränkungen und Besonderheiten.“

Räder dürfen nebeneinander fahren

Ab sofort haben die Fahrräder Vorfahrt und: Man darf ausdrücklich auch nebeneinander fahren. Autos dürfen höchstens mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein und müssen das Tempo weiter verringern, wenn es der Radverkehr erfordert. Bislang habe es keinerlei Beschwerden gegeben, sagt Dominik Männle – weder von Autofahrern noch von Radfahrern.

Radverkehr zwischen Oberuhldingen und Maurach 40 Jahre Bodensee-Radweg Unter dem Motto „1 See, 2 Räder, 3 Länder“ feiert der Bodensee-Radweg in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Insgesamt führt der ausgeschilderte Weg über 258 Kilometer durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Er hat einen Höhenunterschied von 540 Metern und umrundet sowohl Ober- und Untersee als auch den Überlinger See. Er führt größtenteils nahe am Bodenseeufer entlang. Der höchste Punkt liegt in Langenrain und der niedrigste in Konstanz. Regeln auf der Fahrradstraße Diese Straße darf lediglich von Anliegern mit dem Auto benutzt werden, bei einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 Stundenkilometern. Dabei haben Fahrräder Vorrang und dürfen explizit auch nebeneinander fahren. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern. Einweihung der Fahrradstraße Die Fahrradstraße wird am Samstag, 27. Mai offiziell eingeweiht. Dabei treffen sich alle Interessierten um 11 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Parkplatz der Klosterkirche Birnau. Anschließend wird die Straße gemeinsam befahren.

Der Bürgermeister ist froh, dass diese Entscheidung so ausgefallen ist. Die Gemeinde wird dies auch noch feiern. Am Samstag, 27. Mai wird der Streckenabschnitt zwischen Oberuhldingen und Maurach offiziell eingeweiht. Um 11 Uhr ist Treffpunkt auf dem Parkplatz der Klosterkirche Birnau. Dann wird der Abschnitt gemeinsam befahren. „Wir hoffen auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, betont er und fügt hinzu: „Es ist aber nur ein Abschnitt unseres Ziels.“

Öffnung des Mauracher Tores möglich?

Damit spricht er das an, was immer wieder diskutiert wird: die Öffnung des Mauracher Tores für den Radverkehr, so wie es früher schon einmal war. „Die Möglichkeit der Öffnung des Mauracher Tors hat für uns oberste Priorität“, sagt der Bürgermeister. „Hier sind wir zusammen mit dem Landratsamt Bodenseekreis in Kontakt mit dem Land Baden-Württemberg.“ Dies sei aber frühestens 2025 möglich, weil es einen Vertrag gebe, der bis dahin neu verhandelt werden müsse. Das Schloss befindet sich in Trägerschaft der L-Bank und des Zisterzienser-Priorats zu Birnau.

Aktuell müssen die Radfahrer vor dem Mauracher Schloss (unten links) rechts abbiegen und zwischen Schloss und Eisenbahngleis das Gebäude passieren, an dem sie absteigen. Wenn es nach dem Gemeinderat aus Uhldingen-Mühlhofen geht, soll ab 2025 das Tor des Schloss Maurach wieder offen sein, sodass der Bodensee-Radweg direkt hindurch führt. | Bild: Jäckle, Reiner

Das Tor ist deshalb ein großes und ständiges Thema, weil der Bodenseeradweg genau dort einen kaum tragbaren Engpass aufweist und alle Radfahrer dazu zwingt, abzusteigen. Vor dem Schloss führt ein enger Weg zwischen Gebäude und Bahngleisen entlang, auf dem kaum zwei Fahrräder nebeneinander passen. Vor allem im Sommer, wenn Radfahrer mit Satteltaschen oder Anhängern unterwegs sind, birgt das immer wieder ein Gefahrenpotenzial.

Oberhalb vom Schloss Maurach wird es für die Radfahrer eng. Vor allem im Sommer ist diese Stelle ein Nadelöhr. | Bild: Jäckle, Reiner

Es wurde auch schon mehrfach geprüft, ob der offizielle Radweg wegen der vertraglichen Situation auf die andere Seite der Bahngleise verlegt werden könne. Das wurde jedoch immer aufgrund von naturschutztechnischen und schließlich auch finanziellen Gründen ausgeschlossen. Deshalb wird jetzt erst einmal das erste erreichte Etappenziel Fahrradstraße gefeiert und anschließend weiter versucht, den Bodensee-Radweg zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Nußdorf weiter zu stärken. „Einer möglichen Weiterführung zur Gemarkung Nußdorf stehen wir offen gegenüber“, sagt Dominik Männle über die Fahrradstraße.