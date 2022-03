Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Die Pfahlbauten werden 100 Jahre alt: Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an

Seit 1922 zeigen die Pfahlbauten in Unteruhldingen das Leben in der Stein- und Bronzezeit. Getragen wir das Freilichtmuseum von einem Verein, der am 12. März 1922 gegründet worden war. Wie wurde aus der Idee Realität?