Helmut Sauter betreibt seit 44 Jahren seinen Friseursalon in Oberuhldingen und geht Richtung Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Dass er in seinem Arbeitsleben noch so etwas wie die Corona-Krise erleben würde, hätte er nicht gedacht.

Von der letzten Märzwoche bis Anfang dieser Woche war sein Salon geschlossen. „Ich musste sehr kurzfristig alle Termine absagen“, berichtet der Friseurmeister. Dabei war der Kalender „ziemlich voll“, wie er sagt.

Erste Hygienemaßnahmen am Eingang

Seit Dienstag hat Sauter nun wieder geöffnet. An der Tür hat er einen Zettel angebracht, auf dem die Kunden dazu aufgefordert werden, nur mit Mund-Nasen-Maske einzutreten und sich gleich nach dem Betreten die Hände entweder zu waschen oder zu desinfizieren.

Schon vor dem Salon erfahren die Kunden, was zu tun ist. | Bild: Santini, Jenna

Einen Desinfektionsmittelspender hat Sauter an der Tür bereitgestellt. Kunden mit Krankheitssymptomen, unter anderem Fieber, Husten und/oder Atemnot, sollen fernbleiben.

Auch Sauter trägt eine Mund-Nasen-Maske. Sowohl Friseur als auch Kunde müssen die Masken die ganze Zeit über tragen. Beim Waschen der Haare und beim Aufbringen von Farbe zieht Sauter Handschuhe an. Das Haareschneiden ist ihm zufolge ohne erlaubt. Ist die Serviceleistung beendet, sind wieder eineinhalb Meter Abstand zueinander zu halten.

Da Sauter alleine arbeitet und immer nur einen Kunden bedient, musste er zumindest bezüglich der Arbeitsplätze keine speziellen Vorkehrungen treffen. Kommuniziert hat diese und andere Vorgaben die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Sauter hält während des Gesprächs verschiedene Dokumente in Händen, die über seinen künftigen Arbeitsalltag bestimmen.

Nirgends Einmalumhänge bekommen

Masken und Desinfektionsmittel hat er im Handel kaufen können. Bei Einmalumhängen war aber Schluss. Schon vor der Lockerung der Corona-Verordnung, die es Friseuren inzwischen erlaubt, unter Auflagen wieder zu öffnen, hat sich Sauter um Material gekümmert: „Ich habe mich sehr bemüht, Einmalumhänge im Friseureinkauf in Ravensburg zu bekommen.“

Jedoch waren seine Mühen nicht von Erfolg gekrönt. Über den Verkaufsvertreter für den Bodenseekreis im Friseureinkauf in Stuttgart war ebenfalls nichts zu machen. Der habe ihm erklärt, dass in ganz Europa keine Einmalumhänge mehr zu bekommen seien, so Sauter.

Seine Frau, selbst Friseurin, schlug vor, für den Übergang mit Müllsäcken zu arbeiten. Für den Kopf hat sie ein Loch hinein geschnitten, die Arme verschwinden unter dem Plastik – und um den Hals kommt eine Manschette.

„Die erste Woche habe ich alles voll“

Laut Sauter sind alle potentiellen Kontaktpunkte zu bedecken. Zwei Euro berechnet er pro Besucher für den erhöhten zeitlichen Aufwand und die Hygienemaßnahmen. Die Kunden nehmen das alles in Kauf. „Die erste Woche habe ich alles voll“, sagt Sauter, der sich freut, wieder arbeiten zu dürfen.