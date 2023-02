Endlich ist es so weit: Die Erzieher und Erzieherinnen des Waldkindergartens Uhldingen-Mühlhofen sind überglücklich, dass der neue mobile Zirkuswagen eingetroffen ist. „Der Waldkindergarten-Vorstand ist erleichtert, dass dieser Meilenstein nun geschafft ist und die viele Arbeit endlich sichtbar wird“, teilte Katja Zeidler, Zweite Vorsitzende, mit. „Nach gefühlt langer, langer Zeit ist der Wagen endlich da. Wir freuen uns sehr!“

Der Zirkuswagen hat den Waldkindergarten 112.931 Euro gekostet. Die Gemeinde wird rund 70 Prozent, also 79.000 Euro, als Zuschuss geben. Die Erhöhung des Zuschusses von den im Frühjahr vorigen Jahres vom Gemeinderat beschlossenen 70.000 Euro – jetzt also 9000 Euro mehr – ist im diesjährigen Haushaltsplan eingeplant und dem Gemeinderat bei der Haushaltsdiskussion erläutert worden.

Massiver Schimmelbefall im alten Wagen

Beim bisherigen Zirkuswagen war im Jahr 2021 infolge undichten Daches ein Wasserschaden aufgetreten, der zu einem massiven Schimmelbefall geführt hatte und weshalb der Wagen nicht weiter genutzt werden konnte. Der Schaden war dem Kommunalverband für Jugend und Soziales gemeldet worden, der daraufhin die unmittelbare Schließung der Gruppe beschlossen hatte. Um einer dauerhaften Schließung des Waldkindergartens vorzubeugen, hatte der Verein in Absprache mit der Gemeinde einen Baucontainer organisiert. Er legte von Beginn an großen Wert auf eine langfristige und zukunftsfähige Verwendung des Wagens. Mit dem neuen Zirkuswagen könne man die Zukunft des Waldkindergartens sichern, hieß es in dem entsprechenden Antrag des Vereins, der den Wagen im Frühjahr 2022 bestellt hatte. Dieser erfüllt alle Voraussetzungen für den Betrieb eines Waldkindergartens, die vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg gefordert werden.

Der Bauhof der Gemeinde wirkte kräftig mit, um den Zirkuswagen an seinen Platz auf dem Gelände des Waldkindergartens zu bringen. Bild: Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen | Bild: Südkurier

Gebaut worden ist der Zirkuswagen von der Firma Müller Schäfer- & Zirkuswagenbau aus Aldingen-Aixheim auf der Schwäbischen Alb. Der Wagen ist zwölf Meter lang und drei Meter breit bei einem Gewicht von sieben Tonnen. „Wir haben ungefähr fünf Wochen gebraucht, um ihn zu bauen“, sagte Felix Seeburger. Ihm zufolge besteht der Wagen hauptsächlich aus Holz und natürlichen Materialien. „Wir versuchen wirklich an jeder Stelle, wo es möglich ist, auf unnötigen Schnickschnack zu verzichten, was Kunststoff anbelangt“, erläuterte er. Bis auf Fenster und Türen sei alles „im Grunde handgemacht“, auch das Dach habe ein Blechner angefertigt. Die Außenwand besteht aus geöltem Douglasienholz aus dem Schwarzwald. „Das Ölen war eigentlich gar nicht notwendig“, erklärte er. „Die Douglasie ist absolut witterungsbeständig und ein ideales Holz für eine Außenfassade.“

Der innere Bereich besteht vorwiegend aus Fichte, stark beanspruchte Flächen aus Hartholz wie Eiche. Und mit einer guten Dämmung für die kalten Tage. Das Stellen des Wagens war alles andere als einfach, zog sich über mehrere Stunden hin und war nur durch die tatkräftige Hilfe von vielen Helfern wie dem gemeindlichen Bauhof möglich.

In den Zirkuswagen wird jetzt die große Waldkindergruppe ziehen, die zurzeit in einer Blockhütte ansässig ist, die Kleinkindgruppe kommt in die dann umgebaute Hütte. Das bisherige Provisorium wird nicht mehr gebraucht. Leuchtende Kinderaugen und fröhliches Kinderlachen inmitten gesunder Natur scheinen damit gesichert.

Die Erbauer des Zirkuswagens: (v.l.) Milan Podnar (Podnar Möbelwerkstatt), Felix Seeburger (Müller Schäfer- & Zirkuswagenbau). | Bild: Kleinstück, Holger