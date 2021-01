Seit Anfang Juni des Vorjahres ist er Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen – und das bisher nur unter Corona-Bedingungen. „Ein komisches Jahr, das mich viel gelehrt hat“, sagt Dominik Männle, „man kann aus dieser Situation aber auch viel mitnehmen.“ So habe man in der Gemeinde stärker als sonst an einem Strang gezogen, gerade im Tourismus. „Bei allem Schlechten, was die Pandemie hat, sollten wir uns ein Stück weit daran erinnern, was die wichtigen Sachen sind im Leben“, so der neue Rathauschef. Man brauche kein Spezialist zu sein, dass auch dieses Jahr von dem Virus geprägt sein werde. „2021 wird kein normales Jahr werden. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Normalität hineinbekommen.“

Zur Person Dominik Männle (38), geboren in Offenburg, legte das Abitur 2002 am Technischen Gymnasium in Gengenbach. ab. Nach dem Grundwehrdienst und dem anschließenden Engagement beim Musikkorps in München studierte er von 2003 bis 2007 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und schloss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab. Männle erreichte am 23. März 2020 bereits im ersten Wahlgang mit 57,5 Prozent genügend Stimmen für den Wahlsieg. Unter den fünf Kandidaten war er der einzige mit Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung. Nach dem Studium war er Kassenleiter und Leiter der Vollstreckungsbehörde der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar gewesen. Anschließend, von 2009 bis 2013, arbeitete er als Leiter des Projekts „Neues Finanzwesen“ beim Landratsamt Bodenseekreis und wurde dann Kreiskämmerer, dieses Amt hatte er bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen inne. Seit 2015 wohnt Dominik Männle im Ortsteil Mühlhofen, ist katholisch, verheiratet mit Nicole Männle und hat eine Tochter im Alter von acht Jahren. Seinen ersten Arbeitstag im Oberuhldinger Rathaus hatte er am 8. Juni 2020, seine Vereidigung fand im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16. Juni 2020 statt. (hk)

Viele Projekte seien dank Edgar Lamm „bereits in der Pipeline“

Beim weiteren Rückblick auf 2020 sagt Männle, viele Projekte seien dank seines Vorgängers Edgar Lamm bereits in der Pipeline gewesen. Er hebt in erster Linie den zurzeit entstehenden Spielplatz mit Fahrradabstellplätzen beim Naturstrand in Unteruhldingen hervor. „Ich denke, das wird ein Vorzeigespielplatz werden“, sagt Männle. „Wir freuen uns alle darauf, ihn vor der Saison im April einweihen zu können, um dann den letzten Bauanschnitt im Hafen zu planen und zu vergeben.“ Dieser werde aber sicherlich mehr Zeit benötigen, da viel mehr Grundfläche bewegt werden müsse als beim jetzigen Bauabschnitt.

Uhldingen-Mühlhofen Dicker Batzen Landeszuschüsse für Unteruhldinger Ufergestaltung Das könnte Sie auch interessieren

Wohnungen auch für kleines Einkommen erschwinglich

Ganz besonders freut sich der 38-Jährige auf das Kinderhaus Sonnenschein im Ortsteil Mühlhofen, dessen Spatenstich er im Mai erwartet. „Zum neuen Kindergartenjahr 2022 soll das Kinderhaus fertig sein.“ Er hebt im gleichen Atemzug den Bau für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Mietwohnungen auf dem Grundstück einer ehemaligen Erwerbsgärtnerei in Oberuhldingen hervor, bei dessen Spatenstich im Mai er bereits dabei war, obwohl noch nicht offiziell im Amt. Voraussichtlich Ende 2021 sollen die Wohnungen, die zumeist unter dem ortsüblichem Mietpreis angeboten werden sollen, bezugsfertig sein. „Ein ganz tolles Projekt, bei dem wir Wohnungen anbieten können, die auch für ein kleines Einkommen erschwinglich sind.“ Überhaupt soll nach seinen Worten der soziale Wohnungsbau in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen.

Ende Mai erfolgt der Spatenstich für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Mietwohnungen auf dem Grundstück einer ehemaligen Erwerbsgärtnerei in Oberuhldingen. Voraussichtlich Ende 2021 sollen die Wohnungen, die zumeist unter dem ortsüblichem Mietpreis angeboten werden sollen, bezugsfertig sein. | Bild: Holger Kleinstück

Männle dachte, bei der Mühlhofener Mitte gehe es schneller voran

Vorangehen soll es mit der Mühlhofer Mitte, wo es im Vorjahr nicht so gelaufen sei, wie er sich das vorgestellt habe. „Ich dachte eigentlich, wir kommen schneller voran. Allerdings sind immer noch Verhandlungen erforderlich zwischen Grundstücksbesitzer und potenziellem Käufer.“ Er hofft, dass die Angelegenheit endgültig im Januar geklärt wird und man mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in diesem Jahr starten kann. „Es geht aber nicht von jetzt auf morgen“, macht Männle schnelle Hoffnungen auf eine rasche Umsetzung zunichte.

Mühlhofen von oben mit den drei „Problemzonen“: Der wilde Parkplatz Kirchstraße 2 am linken Bildrand, das „Mühlhofer Loch“ in der Mitte oberhalb des Kreisverkehrs, in dieser Mühlhofer Mitte soll es diese Jahr mit einem Bebauungsplan losgehen, sagt Männle. Ganz oben im Gewerbegebiet die HTU. | Bild: Reiner Jäckle

EBC: Ergebnisoffene Entscheidung

nach Befragung geplant

Das der Mühlhofener Mitte benachbarte Grundstück Kirchstraße 2 ansprechend, sagte er, dass in diesem Jahr die Planung und Umsetzung vorangetrieben werden solle. 17 Rückmeldungen aus der Bürgerschaft habe er diesbezüglich erhalten, die jetzt in die Planung mit einfließen sollen. Ein wichtiges Thema werde dieses Jahr auch die Echt Bodenseecard (EBC) sein: Eine diesbezügliche Umfrage bei den Gastgebern soll erfolgen, mögliche Auswirkungen auf die Kurtaxe seien zu erwarten. Männle: „Noch ergebnisoffen.“

Uhldingen-Mühlhofen Uhldinger Gastgeber auf dem Weg aus dem Konfrontationskurs mit der Gemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Männle will Baulandpolitik im Grundsatz regeln

„Ganz wichtig“ für die Zukunft sind Männle zufolge die baulandpolitischen Grundsätze in der Gemeinde. „In welche Richtung soll die Bebauung führen? Welche sozialen Aspekte und was sonst noch können wir mit einfließen lassen?“ In Bezug auf das alte Rat- und Schulhaus in Unteruhldingen sagt der Bürgermeister: „Dem lassen wir die Zeit, die es benötigt, damit die Bürger sich einig sind, was sie damit machen wollen.“ Im ersten Halbjahr sollen die ersten Vorschläge besprochen werden. Auch die Digitalisierung der Lichtenbergschule inklusive Medienentwicklungsplan sei ein wichtiges Thema für das erste Halbjahr. „Dieses Jahr Planung, nächstes Jahr Umsetzung“, so Männle. „Das soll aber nicht heißen, dass wir dieses Jahr gar nichts machen.“

Keines der üblichen Feste soll ausfallen

Sein Wunsch für dieses Jahr? „Dass wir wieder einigermaßen Kontakte pflegen können. Dass die Vereinsarbeit wieder anlaufen kann und man sich im Sommer wieder einigermaßen treffen kann – natürlich immer noch unter Beschränkungen.“ Keines der in der Gemeinde üblichen Fest solle übrigens ausfallen, sondern im Gegenteil zum Vorjahr unter Pandemiebedingungen stattfinden. Auch wünscht sich Männle, in diesem Jahr „endlich unter die Bürger kommen“ zu können, erinnert dabei beispielsweise an Jubilare oder Jahresversammlungen. Und der neue Bürgermeister hofft stark darauf, dass in diesem Sommer eine offizielle Verabschiedung seines Vorgängers Edgar Lamm stattfinden wird. „Das ist mir ganz wichtig, weil er in den letzten 16 Jahren viele Verdienste erworben hat. Es wäre ein No-Go, da nichts zu machen.“

Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeister Dominik Männle nach 100 Tagen: „Ich habe noch keinen Tag bereut.“ Das könnte Sie auch interessieren

Martin Möcking, Gemeinderat der Jungen Bürger und erster Bürgermeister-Stellvertreter, nimmt die Verpflichtung und Vereidigung von Dominik Männle am 16. Juni vor. | Bild: Holger Kleinstück

Das Jahr 2020 in Uhldingen-Mühlhofen auf einen Blick

Was war im vergangenen Jahr los in der Gemeinde? Die wichtigsten Ereignisse aus zwölf Monaten im Überblick:

Januar: Einen Rückblick auf 16 Jahre Kommunalpolitik in der Gemeinde gibt Bürgermeister Edgar Lamm bei seinem letzten Neujahrsempfang im Welterbesaal in Unteruhldingen am 19. Januar.

Einen Rückblick auf 16 Jahre Kommunalpolitik in der Gemeinde gibt Bürgermeister Edgar Lamm bei seinem letzten Neujahrsempfang im Welterbesaal in Unteruhldingen am 19. Januar. Februar: Der Gemeinderat verabschiedet am 18. Februar den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. „Erweiterung Pfahlbaumuseum“. Zurzeit erfolgt eine erneute Offenlage.

Der Gemeinderat verabschiedet am 18. Februar den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. „Erweiterung Pfahlbaumuseum“. Zurzeit erfolgt eine erneute Offenlage. März: Dominik Männle wird zum neuen Bürgermeister gewählt. Der 37-jährige Diplom-Verwaltungswirt erreicht bei der Wahl am 23. März 57,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Unter fünf Kandidaten war er der einzige mit Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung. Männle wird gefolgt von Jean-Christophe Thieke sowie Jasmina Brancazio, 19,9 und 13,8 Prozent. Auf Platz 4 folgt Nadine Bohn (5,1 Prozent) und Roland Martin (3,4 Prozent). „Ich bin überwältigt von diesem Wahlergebnis und freue mich sehr, dass trotz des Corona-Virus etwa 50 Prozent zur Wahl gegangen sind“, sagt der neue Rathauschef nach seiner Wahl.

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl lud der SÜDKURIER die Bewerberinnen und Bewerber zu einem Podium ein, das im Welterbesaal stattfand (von links): Dominik Männle, Nadine Bohn, Moderator Stefan Hilser, Jean-Christophe Thieke, Roland Martin und Jasmina Brancazio. | Bild: Andreas Ambrosius

April : Der Gemeinderat nimmt am 21. April seine Arbeit nach einmonatiger Lockdown-Pause wieder auf, aufgrund der Corona-Krise allerdings im Welterbesaal statt im Rathaus, was bis heute so gehandhabt wird.

: Der Gemeinderat nimmt am 21. April seine Arbeit nach einmonatiger Lockdown-Pause wieder auf, aufgrund der Corona-Krise allerdings im Welterbesaal statt im Rathaus, was bis heute so gehandhabt wird. Mai: Spielfilme beziehungsweise Gottesdienst vom eigenen Fahrzeug sind mehrmals auf dem Unteruhldinger Parkplatz zum See möglich. Die Idee dazu hatte Matthias Becht, Macher der Kleinkunstbühne Alte Fabrik in Mühlhofen, und Martin Möcking vom Gasthaus Sternen. / Edgar Lamm, 16 Jahre Bürgermeister, leitet am 19. Mai seine letzte Gemeinderatssitzung. „Auf das in dieser Zeit Erreichte bin ich sehr stolz und ich gehe sehr zufrieden von Bord“, sagt der 66-Jährige. / Am 29. Mai Spatenstich für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Mietwohnungen auf dem Grundstück einer ehemaligen Erwerbsgärtnerei in Oberuhldingen. Voraussichtlich Ende 2021 sollen die Wohnungen, die zumeist unter dem ortsüblichem Mietpreis angeboten werden sollen, bezugsfertig sein. / Edgar Lamm, 16 Jahre Bürgermeister, leitet am 19. Mai seine letzte Gemeinderatssitzung. „Auf das in dieser Zeit Erreichte bin ich sehr stolz und ich gehe sehr zufrieden von Bord“, sagt der 66-Jährige

Spielfilme beziehungsweise Gottesdienst vom eigenen Fahrzeug sind im Mai und Juni mehrmals beim Autokino auf dem Parkplatz zum See möglich. | Bild: Holger Kleinstück

Juni: Dominik Männle tritt sein Amt als Bürgermeister am 8. Juni. Seine Verpflichtung nimmt Stellvertreter Martin Möcking am 16. Juni in der Mehrzweckhalle in Mühlhofen vor.

Dominik Männle tritt sein Amt als Bürgermeister am 8. Juni. Seine Verpflichtung nimmt Stellvertreter Martin Möcking am 16. Juni in der Mehrzweckhalle in Mühlhofen vor. August : Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Umsetzung des Spielplatzes an der Uferpromenade. Die Arbeiten sollen bis Ende Februar 2021 fertiggestellt werden.

: Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Umsetzung des Spielplatzes an der Uferpromenade. Die Arbeiten sollen bis Ende Februar 2021 fertiggestellt werden. September/Oktober: Die Gemeinde nimmt mit mehrerer Aktionen an der Interkulturelle Woche („IKW“) teil. Bürgermeister Männle sieht die Teilnahme als Impuls und weiteren Baustein einer nachhaltigen Integrationsarbeit.

Uhldingen-Mühlhofen Bauantrag für das Kinderhaus Sonnenschein noch im Dezember Das könnte Sie auch interessieren