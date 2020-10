Ob man nicht gemeinsam die „Hotspots“ ablaufen könne, um bei der kommenden Verkehrsschau „etwas in der Hand“ zu haben, wollte Gemeinderat Markus Wesch (AWG) wissen. „Die Verkehrs- und Parkplatzsituation gerade in Unteruhldingen ist eine Katastrophe. Die Fahrradfahrer fahren überdimensional schnell durch“, sagte er.

Es seien teilweise Rennen an der Uferpromenade zu beobachten. Wesch: „Hier müsste man vielleicht einmal Banner aufhängen. Das Fahrradverbot wird total ignoriert, auch von vielen Einheimischen übrigens.“

Ein Parkhaus bauen?

In Bezug auf die Parkplatzsituation warf er ein, ob man sich nicht einmal überlegen solle, ein Parkhaus zu bauen? „Können wir in Unteruhldingen mehr Gäste auf einmal vertragen? Fahren Gäste, die zu faul sind, nicht eh runter an den See?“ Diese Fragen müsse man sich stellen, bevor man sich überlege, mehr Parkplätze zu schaffen, antwortete Bürgermeister Dominik Männle. „Da bin ich schwer mit mir in Zweifel, ob wir das verkraften können.“

Die Verkehrssituation in Unteruhldingen sei ihm bekannt, mit einer kleinen Gruppe werde man den Ort sicher ablaufen. Er sei voller Hoffnung, dass die kommende Verkehrsschau „hoffentlich im Oktober“ ein gutes Ergebnis für die Gemeinde bringe.

Männle machte aber darauf aufmerksam, dass die Umsetzung der entsprechenden Vorhaben dann aber noch auf sich warten ließe. Hätte die Verkehrsschau wie geplant Anfang August stattgefunden, so der Rathauschef, hätte man die Lösungen nicht schon zur diesjährigen Saison umsetzen können.