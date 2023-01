Alles andere als verkrampft, farblos oder gar aufgeregt, sondern vielmehr professionell, locker und gut gelaunt zeigte sich am Sonntag Bürgermeister Dominik Männle bei seinem ersten offiziellen Neujahrsempfang im Welterbesaal. Zu dieser vom Musikverein Oberuhldingen unter Leitung von Udo Huber musikalisch umrahmten öffentlichen Veranstaltung hatten sich rund 300 Bürger eingefunden, alle Sitzplätze waren besetzt

„Nach zwei Jahren Pause kann ich Sie heute nun endlich zu meinem ersten Neujahrsempfang in meiner Amtszeit willkommen heißen“, sagte Männle eingangs. „Es freut mich wahnsinnig, dass es nun endlich wieder möglich ist, auch dies zusammen zu feiern.“ Als er das letzte Mal vor drei Jahren beim Neujahrsempfang dabei gewesen sei, „war ich noch einer der Kandidaten, die sich um das Amt des Bürgermeisters beworben haben“.

Bürgermeister Dominik Männle (rechts) begrüßte nicht nur seinen Amtsvorgänger Edgar Lamm zum Neujahrsempfang, sondern auch die bisherigen Bürgermeister Karl-Heinz Weber und Ralph Bürk. | Bild: Holger Kleinstück

Der Rathauschef wies darauf hin, seine Amtszeit sei bisher infolge Corona und Ukraine-Krieg nur durch Krisenjahre charakterisiert. „Aber trotz der derzeit noch nicht ganz klaren Aussichten bin ich zuversichtlich, dass ich auch noch das ein oder andere ‚normalere Jahr‘ in meiner ersten Amtszeit erleben darf“, hoffte er. Mit dem Musikverein Oberuhldingen zeige man gleich zum Beginn des neuen Jahres, wie gut die Vereine in das „tolle Gemeindeleben“ integriert seien und wie sehr sie dieses bereicherten. „Gerade in den letzten Monaten und Jahren, in denen die sozialen Kontakte sehr eingeschränkt waren, wurden die Vereine und Organisationen zu noch wichtigeren Bausteinen, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten“, sagte Männle, den Vereinen seinen Dank aussprechend.

Der Welterbesaal in Unteruhldingen ist beim ersten Neujahrsempfang nach drei Jahren voll ausgebucht. | Bild: Holger Kleinstück

Die Krisen seien auch an der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen nicht spurlos vorbei gegangen. „Die fetten Jahre sind auch für unsere Gemeinde nun erst einmal vorbei.“ Dennoch konnte Männle den zurückliegenden drei Krisenjahren etwas Positives abgewinnen: „Ich habe kleine und vorher als selbstverständlich angenommene Dinge wieder zu schätzen gelernt“, sagte er. „Ich denke und hoffe, dass uns das in unserer Gesellschaft wieder ein wenig mehr zusammenbringt.“

Einwohner, Geburten, Hochzeiten: Einige Zahlen aus der Gemeinde Mit Stand vom 1. Januar dieses Jahres verfügt die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen über 8547 Bürger. Das sind 98 mehr als im Jahr 2020, als Bürgermeister Dominik Männle sein Amt antrat. 4155 davon sind männlichen, 4392 weiblichen Geschlechts. Einwohnerstärkster Ortsteil bleibt Oberuhldingen mit jetzt 4040 Einwohnern, 17 mehr als im Jahr 2020. Mühlhofen verfügt über 2891 Einwohner, 53 mehr als vor drei Jahren, Unteruhldingen zählt 1616 Bürger (plus 28). Mittlerweile sind 2222 Personen über 65 Jahre alt, das sind 162 mehr als noch vor drei Jahren. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es 1783, die über 65 Jahre alt waren. 68 Geburten (plus 13) stehen 100 Sterbefälle (minus fünf) gegenüber. 52 Trauungen wurden registriert (plus drei).

Bei seinem knapp 45-minütigen Rück- und Ausblick streifte Männle unter anderem das Thema Kinderhaus Sonnenschein, dessen geplante Eröffnung zum 10. Januar durch einen großen Wasserschaden zunichtegemacht worden sei. „Nach den Trocknungsarbeiten können wir hoffentlich dann in den nächsten Monaten einziehen“, so Männle. Bis dahin würden die fünf Gruppen übergangsweise im alten Kinderhaus und in der Grundschule in Mühlhofen untergebracht werden.

Kein Raunen mehr im Publikum wie in den Vorjahren, als Männle die „Mühlhofer Mitte“ streifte, wo drei Gebäude mit Tiefgarage inklusive Netto-Markt und Bäckerei mit Café und vielen Wohnungen geplant sind. „In diesem Verfahren hoffen wir auf einen Satzungsbeschluss gegen Ende des ersten Halbjahres 2023.“

Lauter wurde es in den Publikumsreihen dagegen, als der Verwaltungschef den vorhabenbezogenen, zurzeit ruhenden Bebauungsplan „Alte Brennerei“ in Oberuhldingen mit seinen geplanten größeren Baukörpern zeigte. Männle: „Wann es an dieser Stelle weitergeht, kann momentan noch nicht gesagt werden.“

Der neuen Ehrenring-Trägerin Gabriele Busam bleibt es vorbehalten, gemeinsam mit Bürgermeister Männle die Neujahrsbrezel anzuschneiden. | Bild: Holger Kleinstück

Die größeren Projekte der vergangenen drei Jahre und die Themen, die vor der Gemeinde liegen, „konnten und können wir nur alle zusammen schaffen“, sagte der Bürgermeister. Sein Dank galt dem Gemeinderat für eine „vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit“ und den Mitarbeitern der Gemeinde und all ihrer Einrichtungen für ihre Arbeit. Männle: „Auch, wenn der Chef mal wieder mit Anfragen um die Ecke kommt, die nicht alltäglich sind, für die schnelle und unbürokratische Hilfe.“