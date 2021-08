Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Brand im Textikdiscounter KIK geht offensichlich von Stromverteilungskaten aus

Der Gebäudeschaden, den ein Feuer im Textikdiscounter KIK am Dienstagmittag forderte, hält sich mit 30 000 Euro in Grenzen.Wie hoch jener durch Rauch und Ruß am Textilbestand ist, muss erst noch ein Gutachter klären. Die Bahnhofstraße in Oberuhldingen war während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt.