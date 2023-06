Fronleichnam war zwar am Donnerstag Doch gefeiert wurde der katholische Feiertag in der Pfarrgemeinde St. Martin bereits am Mittwoch – mit Blumenteppichen, einem Gottesdienst, einer Prozession und dem offiziellen Schlusspunkt für die dortigen Erstkommunikanten, die noch einmal mit ihren Kleidern dabei waren.

Für Koordinatorin Anita Sulger hat die Arbeit sogar schon vor etwa vier Wochen angefangen. Sulger war langjährige Vorsitzende des Kirchengemeinderates in der Gemeinde St. Martin und ist heute immer noch Mesnerin in Oberuhldingen und Unteruhldingen. „Ich habe erste Gespräche geführt, von wo wir überall Blumen bekommen können“, berichtet sie über die Vorbereitungen. „So richtig los geht es dann in der Woche vorher.“

Unterstützung beim Blüten-Zupfen

Am Mittwoch fiel der Startschuss um 9 Uhr. Da wurde zum Blüten-Zupfen geladen. Allerdings wusste Anita Sulger bis kurz vorher nicht, wie viel Unterstützung sie bekommen wird. Deshalb war sie auch „unglaublich überrascht“, dass plötzlich mehr als zehn Senioren kamen, um zu helfen. „So viele waren es schon lange nicht mehr“, erinnert sie sich – und es wurden schließlich sogar noch mehr: Am Mittag kamen weitere Freiwillige dazu und am Nachmittag sogar Familien mit Erstkommunikanten.

Schließlich waren es etwa 40 Ehrenamtliche zwischen sieben und 88 Jahren, die das Fronleichnamsfest in der Pfarrgemeinde St. Martin vorbereiteten. Verschieden farbige Rosenblätter, getrocknete Erikablüten, getrockneter Kaffeesatz, Erde, Gräser, Farne und vieles mehr wurden auf Platten und auf den Boden gelegt. Drei Altäre wurden aufgebaut und geschmückt. Auch der Kirchplatz wurde feierlich hergerichtet. Gegen 17 Uhr war dann alles vorbereitet.

Prozession rund um die Kirche

Eineinhalb Stunden später standen der Musikverein Oberuhldingen, eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr, ein Teil der Erstkommunikanten, der Kirchenchor und die beiden Pfarrer Matthias Schneider und Wilhelm Wahl sowie jede Menge Gemeindemitglieder und auswärtige Gäste parat, als der Fronleichnamsgottesdienst begann. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Dominik Männle sowie der ehemalige Schultes Edgar Lamm mit seiner Frau, die auch zu den Helferinnen beim Aufbau gehörte. Anschließend gab es eine Prozession rund um die Kirche an die drei Altäre und wieder zurück in die Pfarrkirche St. Martin. Die Feierlichkeiten endeten mit einem gemütlichen Beisammensein.