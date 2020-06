Uhldingen-Mühlhofen vor 43 Minuten

Betrunkene 23-Jährige stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Eine betrunkene Frau ist in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr in der Bahnhofstraße in Oberuhldingen mit ihrem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt, teilt die Polizei mit. Die 23-Jährige hatte bei der Fahrt mit dem Pedelec die Kontrolle verloren und war gestürzt.