Der 62-Jährige verlor aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Rad und fiel kurz vor der Einmündung in die Unteruhldinger Straße vom Gefährt. Da er keinen Helm trug, zog er sich durch den Sturz Verletzungen am Kopf zu, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.