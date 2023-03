Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Uhldingen-Mühlhofen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes auf die Bundesstraße Richtung Meersburg auffahren. Dabei übersah er offenbar den Toyota eines 68-Jährigen, der sich von hinten näherte.

Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert

Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurde die 65-jährige Beifahrerin im Toyota leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Schaden laut Polizei auf 10.000 Euro, am Toyota auf rund 8000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.