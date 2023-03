Die Kampfsportszene in Deutschland und den Anrainerländern schaut am 25. März nach Mühlhofen: Bei der zehnten Auflage der Bodensee Fightnight stehen etwa 20 Kämpfe auf dem Programm. Mit dabei sind auch sechs Kämpfer des gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. Darüber hinaus ist das Teilnehmerfeld gespickt mit den Namen regionaler und internationaler Athleten: Es treten Kämpfer von Gyms aus Konstanz, Singen, Jestetten, Weingarten und Bodnegg an, aber auch aus Zug, Bern und Lausanne aus der Schweiz sowie München, Stuttgart und Ulm. Das teilen die Veranstalter mit.

Dimitrios Sapazanidis kämpft um WM-Titel

Auf dem Programm stehen drei Weltmeisterschaftskämpfe des Verbandes AFSO. Höhepunkt sei der Auftritt von Dimitrios Sapanazidis aus Überlingen, wie es in der Ankündigung heißt. Allerdings sagte der ursprünglich geplante Gegner Jan Kaffa seinen Auftritt bei der zehnten Fightnight kurzfristig ab. „Das war natürlich extrem ärgerlich“, sagt Organisator Sebastian Harms-Mendez. „Vor allem, weil er in Mühlhofen kein Unbekannter ist, da er schon zwei Mal einen WM-Gürtel entführt hat.“ Er habe jedoch einen adäquaten Ersatz gefunden: Nun tritt Youssouf Ouattara aus Lausanne gegen Dimitrios Sapanazidis an.

Bei der zehnten Auflage der Bodensee Fightnight wird erneut ein volles Haus in der Sporthalle Mühlhofen erwartet – so wie hier im September 2022. | Bild: Reiner Jäckle

Im zweiten WM-Titelkampf geht der Peruaner Renato Mansilla in den Ring. Er startete vor einigen Jahren bereits für das Muay Thai Gym Mendez, hat mit seiner Frau Laura Torre de Mansilla aber inzwischen in Singen ein eigenes Gym eröffnet. Renato Mansilla kämpft im Kampfstil Muay Thai gegen Kristian Thomson aus Bern. Den dritten WM-Kampf bestreitet Aylina Engel aus Haßloch gegen Charly Glaser aus Esslingen, eines der hoffnungsvollsten Talente Deutschlands.

Überlingen Ein Senkrechtstarter im Ring: Niko Moosherr liebt Kickboxen und den Vollkontakt Das könnte Sie auch interessieren

Sandra Märte beendet aktive Laufbahn

Außerdem sind fünf weitere Überlinger Sportler im Einsatz. „Damit kommen so viele Überlinger wie selten bei der Bodensee Fightnight zum Einsatz“, sagt Sebastian Harms-Mendez. „Ich freue mich vor allem auf den Auftritt von Sandra Märte, die mit ihrem Kampf auf der Bodensee Fightnight ihre aktive Laufbahn beenden wird.“ Ebenfalls mit dabei sein werden die Überlinger Maximilian Schmucker, Alex Denisük und Fisnik Sylaj, der den einzigen reinen Boxkampf bestreiten wird. Niko Moosherr ist der sechste Kämpfer des Gastgebers. Sein Auftritt gegen Mehli Demir aus der Schweiz wird von zahlreichen Fans mit Spannung erwartet.