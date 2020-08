Beim vierten Open Air, das die Alte Fabrik auf der Wiese hinter dem Hotel Sternen veranstaltete, nahm die Kölner Kabarettistin Barbara Ruscher den manischen Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft aufs Korn. In ihrem aktuellen Soloprogramm „Ruscher hat Vorfahrt“ präsentierte sie einen spritzigen Mix aus kurzweiliger Stand-up-Comedy und schräg-skurillen Songtexten, zu denen sie sich selbst am Keyboard begleitete.

Wie absurd so mancher Lebensentwurf sein kann, beschrieb Ruscher anhand von Selbstoptimierern, die sich in puncto Sport und Ernährung mittels Fitness-Tracker weiterentwickeln. Auch Akademikereltern mit „Bioland-Flatrate“, wie sie im Kölner Stadtteil Sülz, in dem Ruscher lebt, gehäuft vorkommen und der Kabarett-Lady als Inspirationsquelle dienen, bekamen in Mühlhofen ihr Fett weg.

Die wohl schrägste Nummer im Programm handelte jedoch von Liegeradfahrern. Ausgestattet mit Luftpumpe, Fahrradklingel und orangefarbener Sonnenbrille amüsierte sich die rheinische Frohnatur über diese besondere Spezies und rappte über Mühlhofens Open-Air-Bühne.

„Mein erster Live-Auftritt in Zeiten von Corona„, konstatierte Ruscher gleich zu Beginn. Und dem Weg zur Bühne gewann sie mit leicht satirischem Unterton ebenfalls etwas Positives ab: „Ein schöner Aufgang – so über den Acker.“ Auch gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln – Ruscher war mit dem Zug angereist – hatte die Comedienne nichts einzuwenden: „Lieber ‚ne Maske im Gesicht als einen Zettel am Zeh.“

Comedian Sascha Korf bei Auftritt von Barbara Ruscher

Im Publikum saß an diesem Abend Comedian-Kollege Sascha Korf, der selbst schon mehrmals in der Alten Fabrik aufgetreten ist und zurzeit Urlaub am See macht. „Wenn Barbara spielt und ich vor Ort bin, dann sehe ich mir das natürlich an“, erzählte er und fügte hinzu: „Es ist so toll, dass die Alte Fabrik mit diesem Sommer-Open-Air uns Künstlern die Möglichkeit gibt, endlich wieder live auftreten zu können. Auch dem Publikum ist anzumerken, wie sehr es die Kultur in den vergangenen Monaten vermisst hat.“