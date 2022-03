Das Auto- und Traktormuseum in Gebhardsweiler ist um eine Attraktion reicher: Es hat ein hölzernes Pferdekarussell aus den 1930er-Jahren aus dem Raum Biberach erworben. Bis das Karussell der Öffentlichkeit präsentiert werden kann, wird es aber noch eine Weile dauern. „Vermutlich wird das erst im kommenden Jahr der Fall sein, wenn wir unser zehnjähriges Bestehen feiern“, teilte Silvia Georgi, Assistentin der Museumsleitung, im Gespräch mit dem SÜDKURIER mit. Trotz der Corona-Pandemie verzeichnete das Museum im Vorjahr rund 60 000 Besucher. Im Februar startete der Betrieb bereits in die neue Saison.

Angebot lässt die Herzen höher schlagen

Die Wintermonate werden in dem Museum normalerweise dazu benutzt, einen Gang rauszunehmen und aufzuräumen. Nicht ganz so in diesem Jahr. „Ein Anruf aus Biberach hat unser aller Herzen von jetzt auf nachher höherschlagen lassen“, berichtete Georgi. Ihnen sei das Karussell aus den 30er-Jahren angeboten worden.

Dieses habe über drei Jahrzehnte auf einem Schausteller-Anhänger in einer Scheune nahe Biberach gestanden. „Und dann ging das große Abenteuer los“, erzählte Georgi. Natürlich habe eine Fuhre von Biberach nach Gebhardsweiler nicht genügt. Nachdem die meisten Teile aufgeladen und abtransportiert worden seien, habe man noch weitere Boxen mit Karussellteilen entdeckt.

Einer der schön bemalten Wägen des Karussells. | Bild: Kleinstück, Holger

Aufbau wird zur großen Herausforderung

Innerhalb kürzester Zeit seien im gesamten Depot des Museums Karussell-Teile verstreut gewesen, beschriftet und mit Fragezeichen oder Möglichkeiten markiert worden. Aus unendlich vielen Teilen habe man das „Puzzle-Karussell“ zusammensetzen müssen. „Es war definitiv eine große Herausforderung für uns. Wir haben einige Wochen gerätselt, wie, was und wo hingehört und wie alles zusammenhängt“, so Georgi. „Schließlich gab es keine Bedienungsanleitung mehr.“ Aber aufgrund eines großen Einsatzes vierer Mitarbeiter mit zahlreichen Recherchearbeiten habe man schließlich den Aufbau geschafft.

Auch der obere Teil des Karussells ist holzgeschnitzt und handbemalt. | Bild: Kleinstück, Holger

Karussell mit Pferden und Wägen ausgestattet

Georgi sagte weiter, dass ein Karussell früher Ringelreiten, im süddeutschen Raum auch Reitschule genannt worden sei. Seinerzeit sei man ausschließlich auf Pferdefiguren geritten. Das erworbene Karussell besteht ihr zufolge aus 16 hölzernen Pferden und ein paar kleinen Wägen, die alle handgeschnitzt und handbemalt sind. Es dreht sich links herum, also im Uhrzeigersinn.

Georgi erklärte: „Im Mittelalter wurde eine Art Karussell dazu benutzt, Ritter zu trainieren. Sie nahmen außen auf dem Karussell Platz und mussten versuchen, die um das Karussell angeordneten Ringe mit ihrer Lanze zu durchstechen. Da die meisten Menschen Rechtshänder sind und deshalb die Lanze in die rechte Hand nahmen, drehten sich diese Karussells entsprechend stets gegen den Uhrzeigersinn.“

Ein Ausschnitt des Dachteils des Karussells | Bild: Kleinstück, Holger

Antrieb anfangs von Hand, heute per Motor

Angetrieben wird das sechs Meter durchmessende, vier Meter hohe und 1,5 Tonnen schwere Karussell über einen kleinen Elektromotor. „Vermutlich wurde es ganz am Anfang von Hand betrieben“, erläuterte der technische Leiter Martin Weishaupt. Der weitere Antrieb erfolge dann über eine Welle, die umgelenkt werde in ein Zahngetriebe. „Diese setzt dann die Kraft in die horizontale Drehbewegung des Karussells um“, so Weishaupt. „Das ganze Karussell ist freischwebend von dem zentralen Mittelfuß.“

Das Zentrum des Karussells: Angetrieben wird es von einem kleinen Elektromotor. | Bild: Kleinstück, Holger

In Zukunft möchte man das Karussell bei besonderen Veranstaltungen im Hof des Auto- und Traktormuseums aufbauen und präsentieren „und somit für leuchtende Augen bei Groß und Klein sorgen“, so Georgi. Man traue sich mittlerweile zu, das Karussell mit drei Mitarbeitern in sechs Stunden ohne weitere Hilfsmittel aufzubauen.

TÜV-Abnahme soll Mitfahrt ermöglichen

„Bevor es aber so weit sein wird, werden wir das Karussell nochmals abbauen, alles zerlegen und einzelne Teile wirklich erneuern“, informierte Georgi. „Es sind teilweise doch starke Anzeichen des Alters zu erkennen.“ Das Museumsteam strebt derzeit eine TÜV-Abnahme an, um das Karussell später offiziell laufen und Kinder mitfahren zu lassen. Georgi: „Damit sind wir jetzt gerade beschäftigt.“

Video: Kleinstück, Holger