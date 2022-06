Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

36-Jähriger folgt mit seinem Mercedes einem Rettungswagen mit Blaulicht in die Klinik

Ein 36-Jähriger will schnell in der Klinik sein, in die seine Frau eingeliefert wird, und hängt sich mit seinem Mercedes an das Rettungsfahrzeug mit Blaulicht. Dabei verstößt der Mann gegen zahlreiche Verkehrsregeln.