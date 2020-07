Frisches Obst und Gemüse, Vollkornbrot und mehrmals am Tag Wasser trinken – und nicht so oft Schokolade naschen: Großen Wert legen die Erzieher im Kinderhaus Sonnenschein in Mühlhofen darauf, dass die Kinder gesund essen. Nicht umsonst ist die kommunale Einrichtung erneut mit dem Zertifikat „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ausgezeichnet worden. Erstmals hatte sie diese Auszeichnung vor drei Jahren erhalten.

„BeKi„ steht für „Bewusste Kinderernährung„ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Die landesweite Initiative ist seit fast 40 Jahren ein fester Bestandteil im Bereich der Ernährungsbildung sowie Ernährungsinformation und eine Besonderheit in ganz Deutschland. Die lachende Birne steht für die bewusste Kinderernährung vom sechsten Lebensmonat bis zur sechsten Schulklasse. „BeKi„-Referentinnen informieren unter dem Motto „Fit essen schmeckt“ in Tageseinrichtungen für Kinder, in Einrichtungen zur Erwachsenenbildung, in Kleinkindgruppen und in Schulen über alle Fragen rund um das Essen und Trinken. Im Mittelpunkt steht dabei die Ernährungsbildung: das Lernen von Essen und Trinken, die Entdeckung der Vielfalt und der Qualität von Lebensmitteln, die Gestaltung gemeinsamer Mahlzeiten, die Einbindung bei der Lebensmittelzubereitung, aber auch die Freude und der Genuss am Essen.

Bunte Früchte im Glas: So sieht ein gesundes Frühstück aus, auf das die Erzieher in Mühlhofen Wert legen. | Bild: Kleinstück, Holger

Durch diese landesweite Initiative sollen die Kinder Lebensmittel kennen und schätzen lernen, bewusst essen und trinken und selbstständig mit Lebensmitteln umgehen lernen. Außerdem sollen sie die regionale Landwirtschaft erleben. „So sehen die Kinder vor Ort, wo und wie die Lebensmittel wachsen, und sie entwickeln eine Wertschätzung für die Landwirte und ihre Betriebe“, sagte Dominik Mattes, Leiter des Kinderhauses. „Mit der Zertifizierung dokumentieren wir, dass uns eine bewusste Ernährungsbildung der Kinder wichtig ist.“

Mehrere Leistungen müssen für Auszeichnung erfüllt sein

Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten mehrere Leistungen erfüllt werden. So hatten die Erzieher eine entsprechende Fortbildung zu durchlaufen. Die Kinder essen und trinken in jedem Gruppenraum in einem separaten Bereich; der Essbereich ist so eingerichtet, dass die Kinder möglichst in Ruhe und ungestört essen können. „Wir legen Wert darauf, dass Essen auch Genuss ist und man sich Zeit lassen sollte, es zu genießen“, erklärte Mattes. Die Kinder richten auch gemeinsam mit den Fachkräften den Essbereich her und räumen wieder auf. Gewünscht ist, dass die Eltern ihren Kindern ein zuckerfreies Frühstück mitgeben. Auch werden Karaffen und Gläser aus Glas statt aus Plastik verwendet.

Bislang acht zertifizierte Einrichtungen im Bodenseekreis

In einer Feierstunde übergab Irmgard Hofmann, „BeKi“-Koordinatorin im Bodenseekreis, das Siegel an Dominik Mattes: eine lachende Birne. Hofmann verwies darauf, dass der Mensch das Trinken und Essen erst lernen müsse. Es gelte, Genuss in Gemeinschaft zu erleben und es sei wichtig, Lebensmittel zu schätzen. Hofmann hofft darauf, dass sich im Bodenseekreis weitere Kindertagesstätten zertifizieren ließen. „Bislang sind es nur acht.“

Irmgard Hofmann (Zweite von links) überreichte das Zertifikat für bewusste Kinderernähung im Kinderhaus Sonnenschein: Darüber freuen sich auch der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, Erzieherin Katharina Macco, Kindergartenleiter Dominik Mattes, die stellvertretende Kindergartenleiterin Clarissa Sauerstein und Bürgermeister Dominik Männle (von links). | Bild: Kleinstück, Holger

Bürgermeister Dominik Männle sagte, es sei wichtig, dass die Kinder spielerisch lernten, wie wichtig richtige Ernährung sei. „Dem Essen muss ein Bild gegeben werden.“ Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen machte darauf aufmerksam, dass ein gesundes Mittagessen laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung durchschnittlich nur 4 Cent mehr koste als das, was in Schulen gewöhnlich auf den Mittagstisch komme. „4 Cent mehr sind eine Investition in die Gesundheit unserer Kinder.“