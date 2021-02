Zu welcher Größe die Salemer Aach anschwellen kann, bewies sie am vergangenen Freitag, als Starkregen die noch vorhandenen Schneemassen wegspülte. Es zeigte sich auch, wie wichtig das Rückhaltebecken Aachtobel ist, das dafür sorgt, dass die Salemer Aach, die flussabwärts Seefelder Aach heißt, nicht zur Bedrohung der Orte wird, durch die sie fließt, bevor sie in Unteruhldingen in den Bodensee mündet.

Bach wurde schon mal zum Problem

Dennoch wurde der Bach auch schon in der Ortsmitte von Mühlhofen zum Problem, wenn der Regen extrem wurde. Weil die Meteorologen für das kommende Wochenende erneut Starkregen befürchten, bereiten sich die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen vor.

Uhldingen-Mühlhofen/Salem/Frickingen Land unter im Linzgau – eine Bildnachlese zu Starkregen und Schneeschmelze Das könnte Sie auch interessieren

Wenn das Wasser in der Aach steigt, helfen im Notfall nur noch Sandsäcke. Damit die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen genau auf diese Situation vorbereitet ist, haben sich die Kameraden jetzt unter der Woche getroffen und etwa 500 Sandsäcke gefüllt. Insgesamt wurden an mehreren Abenden zwölf Tonnen Sand verarbeitet.

Video: Jäckle, Reiner

Den Sand bestellt hatte die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen, als das Wasser in der Aach am vergangenen Wochenende bedrohlich gestiegen und es kurz davor war, dass Sandsäcke benötigt wurden. Zumal es zu diesem Zeitpunkt eine Vorhersage gab, dass am darauffolgenden Wochenende erneut Hochwasser erwartet werde, erklärt der stellvertretende Kommandant Marco Lattner.

Der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen, Marco Lattner (links), schaufelt hier Sand durch den Trichter in den Sandsack, den Nils Keller hält (rechts). Oben legt Sascha Neumann einen fertigen Sandsack in die Palette, Jonas Gresser bindet den nächsten zu. | Bild: Jäckle, Reiner

Da es im Fundus immer noch Säcke vom Hochwasser 1999 gab, konnte umgehend mit dem Befüllen losgelegt werden. Selbst Mitglieder der Jugendfeuerwehr halfen dabei. „Natürlich hoffen wir, dass wir die Säcke nicht benötigen“, sagt Marco Lattner. „Wenn doch, dann sind wir jedenfalls sehr gut gerüstet.“