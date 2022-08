Kennen Sie das auch? Da sind Sie in einer fremden Stadt und wissen nicht, wie Sie ans Ziel kommen. Gut, heute verrät das Smartphone den Weg. Aber meist hängen zentral noch große Stadtpläne, auf denen man sich orientieren kann – und diese werden tatsächlich noch genutzt. Immer wieder stehen Menschen davor und machen sich ein Bild davon, was im Ort alles geboten wird.

Mehr als zehn Jahre war der Ortsplan nicht mehr aktualisiert worden

Bis vor wenigen Tagen hing auch in Mühlhofen ein solcher Ortsplan, auf dem Stand von vor gut zehn Jahren. Denn mindestens so lange war er nicht mehr aktualisiert und angepasst worden. SÜDKURIER-Mitarbeiter Reiner Jäckle machte sich den Spaß und ging auf Spurensuche nach dem Angebot im Ort, das auf dem Plan noch beworben wurde. Hier schreibt er von diesem Spaziergang – und davon, warum der Ortsplan wenige Tage später verschwunden war.

Zwei Bäckereien, eine Pizzeria, ein Schlecker-Markt

Glaubt man dem, was auf dem Ortsplan steht, gibt es im Ortsteil zwei Bäckereien und eine Pizzeria. Und noch besser: Es gibt sogar eine Drogerie namens Schlecker. Gut, zur Fastnachtszeit hat sich bis heute die sogenannte Schleckerbar über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die gleichnamige Drogeriekette hat aber vor fast genau zehn Jahren Insolvenz angemeldet und wurde medienwirksam abgewickelt.

Da ist doch eine Bäckerei?! Aber nur auf dem Schild. Denn zwischenzeitlich war dies eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Heute ist das Gebäude ein Wohnhaus und eine Dauerbaustelle. | Bild: Reiner Jäckle

Keine Sonnencreme und keine Brezel

Wer also heute in Mühlhofen in eine Drogerie möchte, findet in der Hauptstraße 15 keineswegs Sonnencreme, Zahnpasta oder Badezusatz, sondern heruntergelassene Rollläden und nebenan einen Second-Hand-Laden für Kinderbekleidung. Also gut, das kann ja mal passieren. Dann holt man sich halt eine Brezel für Zwischendurch bei der Bodenseebäckerei Zeller in der Hauptstraße 19, das ist ja nur zwei Häuser weiter. Denkste. Am Dach der Bushaltestelle steht zwar noch der Schriftzug Frischkornbäcker, doch einen Eingang sucht man vergebens. Das Haus ist mittlerweile in Privatbesitz und dient ausschließlich als Wohnhaus.

Das Einzige, was noch an die Sparkasse in der Hauptstraße in Mühlhofen erinnert, ist der rote Türgriff am Eingang. | Bild: Reiner Jäckle

Geldautomat? Schon lange nicht mehr

Der Magen knurrt also weiter. Dann geht es halt in die Pizzeria Bella Italia in der Hauptstraße 18. Aber dazu sollte man noch ein bisschen Geld in der Sparkasse abheben, ebenfalls in der Hauptstraße, wie der Ortsplan verrät. Aber wo ist die Filiale mit dem großen S? Auch hier ist die Suche nicht von Erfolg gekrönt: Der Geldautomat der Sparkasse Salem-Heiligenberg wurde schon vor drei Jahren abgebaut.

Hier war einmal die Pizzeria Bella Italia. Einheimische kennen es noch als das Café Wunderlin. Heute ist das Gebäude ein reines Wohnhaus. | Bild: Reiner Jäckle

Auch von Pizza und Pasta nichts zu riechen

Na hoffentlich kann man auf dem Land mit Karte zahlen, denn der Hunger wird immer größer. Auch wenn die Hausnummern 19 und 18 scheinbar nebeneinander liegen, geht es doch noch etwa 200 Meter bis zur vermeintlichen Pizzeria Bella Italia. Aber was ist das? Von Restaurant weit und breit nichts zu sehen. Auch hier größtenteils heruntergelassene Jalousien, jede Menge Klingelknöpfe und eine ganze Reihe von Briefkästen an der Eingangstür. Weit und breit ist von Pizza und Pasta nichts zu sehen und auch nichts zu riechen.

Laut Ortsplan sollte in der Hauptstraße 7 eine Bäckerei sein. Mittlerweile ist dort ein Pizzaservice. | Bild: Reiner Jäckle

Aber Halt! Hier kann man Pizza sogar mit Karte zahlen!

Also dreht man um und startet einen weiteren Versuch, den knurrenden Magen endlich zu beruhigen. Da gibt es doch laut Ortsplan noch einen Bäcker: In der Hauptstraße 7 soll die Bäckerei Kränkel sein. Also zurück, vorbei am nicht existierenden Bodenseebäcker, am nicht existierenden Schlecker-Markt, an der fehlenden Sparkasse, vorbei am Kreisverkehr bis zur Hauptstraße 7. Und da ist das Staunen groß: Auch hier gibt es keinen Bäcker mehr – aber man kann seinen Hunger mit Pizza stillen! Denn da, wo bis vor einigen Jahren eine Bäckerei war, ist heute die Pizza Farm. Und das Beste daran: Man kann sogar mit Karte zahlen.

Wo ist denn plötzlich der alte Ortsplan hin?

Ein Anruf im Rathaus von Uhldingen-Mühlhofen, im Büro des Bürgermeisters. Dominik Männle erklärt, dass ihm der veraltete Ortsplan bekannt ist. Die Gemeinde habe bereits eine Neugestaltung der Schilder in Auftrag gegeben. Aktuell sei man dabei, für die gesamte Gemeinde einheitlich strukturierte Schilder zu erarbeiten. Der Prozess sei aber noch nicht abgeschlossen, weshalb man die Schilder jetzt in der Sommersaison noch nicht austauschen könne. Das Schild in Mühlhofen solle aber „in nächster Zeit“ wenigstens abgehängt werden, um die Gäste nicht zu verwirren, spricht der Bürgermeister noch. Und dann geht offenbar rasend schnell, was zuvor Jahre gedauert hat: Denn wenige Tage nach dem Anruf im Rathaus ist das Schild auch schon verschwunden. So schnell kann es manchmal gehen.