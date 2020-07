Vor Ort trafen die Beamten auf eine junge Ringelnatter, die es sich auf den warmen Steinen in der Sonne gemütlich gemacht hatte. Da die Wohnungsinhaberin an einer Schlangenphobie leidet, fingen die Beamten das Tier ein und siedelten es in ein Gebüsch am Ortsrand um, teilt die Polizei mit.

