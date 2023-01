Uhldingen-Mühlhofen – Die zwei Energieeffizienzhäuser nach KfW55-Standard benötigen nur rund 55 Prozent der Energie eines Gebäudes, das die heutigen Neubau-Mindestanforderungen erreicht. Für rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner sind 28 Wohneinheiten mit je 2,5- bis 4,5-Zimmer und 65 bis 170 Quadratmetern pro Wohnung geschaffen worden. „Das Gros ist zwischen 65 und 95 Quadratmetern, so ist für jeden etwas dabei“, betont Tobias Löffler vom Bauunternehmen Löffler. Das Treppenhaus mit orangem Farbspiel ist ein Blickfang und sticht bereits von Weitem ins Auge, ebenfalls bringen sich die repräsentativen Holzelemente an der Gebäudefassade sehr gut in das Gesamtbild ein. Neben einer Tiefgarage mit 40 Stellplätzen gibt es 14 Parkplätze am Haus. Die extensiv begrünten Flachdächer der zwei Gebäude runden das ökologische Gesamtpaket ab. „Außerdem sind die Wohnungen sehr familienfreundlich – einige Familien mit Kindern haben hier eine neue Wohnung gefunden“, fügt Manfred Löffler hinzu.

Spatenstich und Bauzeit

Recht kurz für so ein Neubauprojekt war die Bauzeit. Der Spatenstich erfolgte Ende Mai 2020, die Corona-Pandemie hatte keine großen negativen Auswirkungen. Im Frühjahr 2022 waren die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen. „Mit allen Angrenzern kommen wir bestens klar“, sagt Peter Löffler. „Auch mit der Gemeinde ist die Zusammenarbeit sehr gut, freundlich und professionell.“ Bürgermeister Dominik Männle sagte bei der Besichtigung im April 2021, dass man in den Gebäuden bezahlbaren Wohnraum anbieten könne. „Es wird immer wichtiger, eine gute Mischung in der Gemeinde zu finden“, so der Rathauschef. „Wir können jetzt Familien im Ort, die vielleicht ein kleineres Einkommen haben, hier die Möglichkeit unterbreiten, in Uhldingen-Mühlhofen zu bleiben und nicht anderswo überhöhte Preise zahlen zu müssen.“ Die Familie Löffler lobte, die Gemeinde habe verstanden, dass Mietwohnungsbau nur funktionieren könne, wenn man ein Grundstück zu einem vernünftigen Preis anbiete. „Man kann auch Wohnungen zu einem fairen Mietpreis anbieten“, so Manfred Löffler.

Das Bauprojekt

Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen hatte das 2300 Quadratmeter große Grundstück am westlichen Ortsrand von Oberuhldingen – Alte Uhldinger Straße 4a und 4b – vor rund sieben Jahren erworben. Die Gemeinde, damals noch unter Bürgermeister Edgar Lamm, verkaufte das Grundstück unter der Bedingung, dass preiswerte Wohnungen gebaut werden. Denn es bestand und besteht weiterhin ein erheblicher Bedarf an Wohnungen, der auf dem freien Markt aufgrund hoher Baulandpreise nicht gedeckt werden kann. Für dieses Neubauprojekt sind beim Bauunternehmen Löffler rund 500 Mietanfragen eingegangen, was sehr deutlich macht, dass die Nachfrage an Wohnraum groß ist. Durch eine freie Planung konnte das Bauunternehmen Löffler bei diesem Bauprojekt ein effizientes Verhältnis erzielen. Eine hochwertige, aber dennoch kostenbewusste Ausführung – beginnend bei der Statik und in der Planung haben sich als sehr erfolgreich erwiesen. Von der Ausstattung mit einem Aufzug, der barrierefrei in alle Etagen führt, über durchdachte, helle Wohneinheiten mit Süd-Ausrichtung und einem Blick ins Grüne, bis hin zu Highlights wie einer Fußbodenheizung, modernen, sehr gut ausgestatteten Küchen und großen Balkonen: Dem Wohlfühlfaktor sind hier keine Grenzen gesetzt worden, was auch die große Begeisterung aller Beteiligten sowie den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern widerspiegelt.

Der Bauverlauf

Im Herbst 2018 beschloss der Gemeinderat die Bebauung auf dem Grundstück gemäß des im Juni 2016 von ihm verabschiedeten Bebauungsplans. Unter 13 Angeboten und fünf vorgestellten Konzepten erhielt das Bauunternehmen Löffler aus Hohentengen einstimmig den ersten Preis für die Planung und das vorgelegte Konzept. Im Sommer 2020 wurde mit dem Bau begonnen, der Rohbau war bereits im Dezember 2020 abgeschlossen und die gesamten Baumaßnahmen konnten schließlich im Frühjahr 2022 erfolgreich beendet werden. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bezeichnet die Firma Löffler als sehr gut, auch das Landratsamt hatte zur Freude des Unternehmens und der Gemeinde und eine zügige Baugenehmigung erteilt.

Die Lage

Die beiden modernen Häuser liegen nicht isoliert, sondern schließen sich unmittelbar an die Ortslage von Oberuhldingen an. Der direkt angrenzende Sport- und Funpark weist ein attraktives Sport- und Freizeitangebot auf, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die Ortsmitte ist über eine Unterführung problemlos zu Fuß erreichbar, der nächstgelegene Lebensmittelmarkt ist nur rund 400 Meter entfernt gelegen. Nach weiteren 150 Metern Fußweg erreichen die Bewohnerinnen und Bewohner das Ortszentrum mit weiteren Einkaufs- und Versorgungsangeboten und dem zentralen Bushaltepunkt.