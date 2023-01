Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

Abzocke bei den Parkgebühren oder unvermeidbare Erhöhung? Touristiker befürchten weniger Tagesgäste

Wer auf dem Parkplatz am See in Unteruhldingen sein Auto abstellen will, zahlt für vier Stunden jetzt 8,50 Euro. Das sei mindestens eine Umdrehung zu viel an der Preisschraube, sagt der Leiter des Pfahlbaumuseums.