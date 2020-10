Bei der jüngsten Zusammenkunft zeigten sich die Mitglieder des Vorstands einig, dass die kommende Fasnet stattfinden soll, wenn auch in abgespeckter Form. Vorstellbar ist demzufolge, dass die Kindergarten- und Schulbefreiung am Schmotzigen Dunschtig so abläuft, dass jeweils ein oder zwei Hästräger in die einzelnen Klassen und Gruppen gehen und man sich anschließend unter Berücksichtigung der dann gültigen Corona-Regelungen im Pausenhof versammelt.

„Kreativität ist angesagt“

Zur Gestaltung der Dorffasnet mit Narrenbaumstellen und -markt soll Anfang Januar 2021 eine Vorstandssitzung stattfinden. „Kreativität ist angesagt, aber wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Vorgaben bis dahin entwickeln“, hieß es.

Die ursprünglich für Anfang April vorgesehene Jahresversammlung soll am 11. November eventuell in der Lichtenberghalle stattfinden, was aber noch mit der Gemeindeverwaltung abgeklärt werden muss. Sicher ist, dass die Versammlung gemäß den Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg stattfinden wird, sprich mit Mund-Nasen-Schutz und Anwesenheitsliste.

Narrengesellschaft erhält Sonderzuschuss des Landes

Eine positive Nachricht hatte Präsident Andreas Großhardt trotz allem: Denn die Narrengesellschaft freut sich über einen Sonderzuschuss des Landes, um das Wiederaufleben des Vereinslebens trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu erleichtern. Der Zuschuss erfolgt im Rahmen des von der Landesregierung beschlossenen Masterplans „Kultur BW“, ein Soforthilfeprogramm für Vereine der Breitenkultur.