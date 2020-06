Die Gemeinde nimmt zum erste Mal an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teil. Von 20. Juni bis 10. Juli heißt es Radeln und Kilometer sammeln. Manuel Dillmann, Veranstaltungsorganisator der Tourist-Information, stellte das Programm im Gemeinderat vor. Ziel der Kampagne sei es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für die Förderung des Radverkehrs zu setzen. Alle sind aufgerufen, 21 Tage lang in die Pedale zu treten. In der Ausschreibung heißt es: „Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team und Ihre Kommune. Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache Kohlendioxoid-frei unterwegs.“

Jeder kann mitmachen

Teilnehmen können alle, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Aktion richtet sich auch an die Kommunalpolitiker als Entscheidungsträger, wenn es um die Radinfrastruktur und damit Klimaschutz vor Ort geht „Jeder geradelte Kilometer hilft, Abgasemissionen zu reduzieren und das Ziel der Aktion zu erreichen“, warb Dillmann. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten, auch Pedelecs.

Erfassungsbögen können auch ausgedruckt werden

Alle Teilnehmer, die sich nicht online registrieren möchten oder den Online-Radelkalender nicht nutzen, können einen Erfassungsbogen ausdrucken, ausfüllen und in der Tourist-Information bis Freitag, 17. Juli abgeben, per E-Mail an uhldingen-muehlhofen@stadtradeln.de oder per Post an die Tourist-Information, Ehbachstraße 1, 88690 Uhldingen-Mühlhofen, senden.

Gemeinde und Tourist-Info verlosen Gutscheine

Für registrierte Teilnehmer gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige Nachtragefrist. Danach sind keine Einträge mehr möglich. Unter allen Teilnehmern, die mehr als 100 Kilometer fahren, verlosen die Gemeinde und die Tourist-Information Gutscheine im Wert von 100, 80 und 50 Euro.

Interessenten können sich im Internet registrieren, einem Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Radkilometer können im Online-Radelkalender oder in der Stadtradeln-App eingetragen werden. http://www.stadtradeln.de/http://uhldingen-muehlhofen