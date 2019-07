Erfrischend anders als die meisten deutschen Kabarettisten waren jene Kollegen, die Gastgeberin Martina Brandl zum Sommerabend in den Fabrik Kabarett Klub geladen hatte. Allen voran Franziska Wanninger aus München – eine bajuwarische Urgewalt. Diese Frau redet schnell und viel – in der Alten Fabrik sprach sie über die Ängste ihrer Mitmenschen, als da wären: die Flugangst, die Angst vorm Klassentreffen und – das betraf sie nun doch selbst – die Angst vor der eigenen Putzfrau. Letztere putzt so stark die Wandfliesen, dass sie darunter Fresken aus dem 16. Jahrhundert findet.

Franziska Wanninger | Bild: Manuela Klaas

Herzerfrischend ist sie, die Wanninger. Schon als Kind trieb sie mit ihrem Redefluss die eigenen Eltern in die Verzweiflung: „Für zehn Minuten Mundhalten gab‘s zwei Mark. Mitunter haben meine Geschwister mit ihrem Taschengeld noch erhöht.“ Nach Wanninger betrat C. Heiland die Bühne: Der Psychologe unter den Comedians hatte ein Omnichord, ein japanisches Kultinstrument aus den 80er Jahren, dabei. Darauf spielte er und sang dazu schräge, völlig sinnfreie Lieder.

C. Heiland | Bild: Manuela Klaas

In Jürgen, der in der ersten Reihe saß, glaubte Heiland, einen ehemaligen Patienten aus der Psychiatrie zu erkennen. „Nr. 64. Du warst doch damals bei uns auf Station.“ Der Dritte im Bunde war Bumillo. Ein redegewandter Tausendsassa, der sich über Menschen empört, die sich über alles und nichts empören. Geschehe dies erst seit Kurzem, so handele es sich bei diesen um Empörkömmlinge, erläuterte Bumillo und schob einen bayrischen Rap hinterher.

Bumillo | Bild: Manuela Klaas

Die Zuschauer hatten hörbar Spaß. Auch bei der Brandl, die charmant-bissig den Abend moderierte. So schlachtete sie die Vorankündigung des Oberuhldinger Dorffestes aus, die ihr eine regionale Steilvorlage bot, und zitierte wortgetreu: „Zum 42. Dorffest wird alles ein wenig anders: Die Anordnung der Stände auf dem Dorfplatz wechselt: So wandert der Weizenbierstand in die Mitte des Platzes.“ Wahrlich, so das Fazit der Kabarettistin, in Uhldingen-Mühlhofen bewege sich was.

