Laut einer Pressemitteilung der Polizei brach er in der Nacht von Samstag auf Sonntag über eine gekippte Terrassentür in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Im Anschluss durchsuchte er das Gebäude. Neben Schmuck und Bargeld stahl der Täter auch Dokumente. Auch in diesem Fall sucht der Polizeiposten Meersburg Zeugen: 0 75 32/4 34 43.