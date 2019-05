Genehmigt hat der technische Ausschuss jetzt eine schon installierte LED-Werbebeleuchtung und eine beleuchtete Werbetafel an einem Imbiss in der Hauptstraße in Mühlhofen, allerdings unter Voraussetzungen. Bereits im März hatte das Gremium sich gegen das Vorhaben ausgesprochen und den diesbezüglichen Bauantrag zurückgestellt. Seinerzeit war ihm das Schild der Werbebeleuchtung mit vier Metern zu lang, es beanstandete die Überschreitung der zulässigen Gesamthöhe und farbiges Licht, das das Schild charakterisiere. Mittlerweile sind Ortsbaumeister Norman Zieger zufolge in Verhandlungen Besserungen erreicht worden, doch störten sich die Bürgervertreter jetzt insbesondere an dem Werbeschild.

„Nicht werbetauglich, ein Ding der Unmöglichkeit, die stört“, sagte Gemeinderat Hans-Joachim Jaeger (CDU) in Bezug auf den Standort rechts vor dem Gebäude nahe der Hauptstraße. „Die Tafel hat in der Kurve nichts verloren“, ergänzte Helmut Halbhuber (FW), die verkehrsrechtliche Erlaubnis bezweifelnd. Erwin Marquart (CDU) blies ins selbe Horn: „Der Platz ist tatsächlich unglücklich.“ Gemeinderätin Gabriele Busam (FW) wiederum beanstandete die starke Leuchtkraft der Werbebeleuchtung. „Zu grell“, sagte sie. Der Gemeinderat einigte sich mit der Verwaltung darauf, dass die Werbetafel verlegt werden müsse, wo sie nicht verkehrsbehindert ist und dass die Beleuchtung nur indirekt sein darf.