Bauen nach Gutdünken? Das soll künftig in einem Teilbereich der Bergstraße in Unteruhldingen nicht mehr möglich sein: Der Gemeinderat hat jetzt die Aufstellung des Bebauungsplans „Bergstraße“ und eine zweijährige Sperre für Gebäudeänderungen beschlossen. „Ein sehr sportliches Ziel für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Da müssen wir uns sputen", gab Bürgermeister Edgar Lamm zu.

Es gibt bereits Bauvoranfragen

Ortsbaumeister Norman Zieger plant die Bauänderung "im Rahmen einer maßvollen Nachverdichtung", wie er sagte. „Dies soll insbesondere durch die Festsetzung von Höhen und Grundflächen für die einzelnen Grundstücke erreicht werden." Es gibt bereits Bauvoranfragen für die Bergstraße. Und daraus werde deutlich, dass in diesem Bereich Präzedenzfälle geschaffen werden könnten, "die eine aus Sicht der Gemeinde städtebaulich unerwünschte bauliche Verdichtung dieses Gebiets befürchten lassen“.

Es bestehe damit die Gefahr der nachhaltigen Beeinträchtigung des Ortsbildes, der Aufenthalts- und Wohnqualität und einer negativen Veränderung des Orts- und Landschaftsbilds. Durch den Verlust von Frei- und Grünflächen sei auch eine Beeinträchtigung der Umwelt insbesondere in Bezug auf die Lebensräume von Tieren und Kleinlebewesen in diesem Bereich zu befürchten, so der Ortsbaumeister.

Rat möchte Beeinträchtigung des Ortsbild verhindern

Genau das möchte das Ratsgremium verhindern, das Vorhaben von Norman Ziegler stieß deshalb auf einhellige Zustimmung. „Gut, dass das jetzt angepackt wird. Das hätten wir für andere Bereiche auch schon machen müssen“, sagte Jean-Christoph Thieke (CDU). Sein Ratskollege Helmut Halbhuber (FW) freute sich, dass für das Vorhaben ein „richtig sensibler Bereich aufgenommen“ worden sei. „Mein Kompliment. Das ist schon seit Jahren überfällig“, fügte Gabriele Busam (FW) an.

Um die Planungsziele sicherzustellen, hat das Gremium eine Veränderungssperre für die kommenden zwei Jahre beschlossen. Im räumlichen Geltungsbereich der Sperre dürfen daher keine Bauvorhaben mehr in Angriff genommen oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. Außerdem ist nicht erlaubt, erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, vorzunehmen.

Bürger sollen über weiteres Vorgehen informiert werden

Darüber hinaus wurde das Überlinger Büro Hornstein beauftragt, die städtebaulichen Leistungen für den Bebauungsplan vorzunehmen. Zieger sagte, dass wesentlich höhere Anforderungen als üblich an die notwendigen Arbeiten gestellt werden müssen, da der Bebauungsplan im Bestand aufgestellt werden soll. „So müssen für jedes Grundstück separat beispielsweise die überbaute Fläche und das Maß der Nutzung sicher festgestellt werden.“

Zieger informierte, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans Rechtsberatungskosten anfallen, deren Höhe noch nicht abgeschätzt werden können. Er kündigte außerdem eine Veranstaltung an, bei der Bürger über das weitere Vorgehen informiert werden sollen.

Die Bergstraße Die Straße in Hanglage in Unteruhldingen ist in dem zu überplanenden Bereich geprägt von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit großzügigen Frei- und Grünflächen mit Villencharakter. „Insbesondere von diesem Teilbereich geht eine signifikante Fernwirkung aus. Aufgrund der Plateaulage wird die Bebauung auch aus großer Entfernung vom Bodensee her aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen“, drückt es Ortsbaumeister Norman Zieger aus. Mit dem Bebauungsplan soll die vorhandene aufgelockerte Bebauung mit Baumbestand städtebaulich durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets festgeschrieben werden. (hk)

