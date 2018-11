Die Bürger des Ortsteils Mühlhofen können aufatmen: Das Grundstück Kirchstraße 2 wird nicht bebaut wie ursprünglich beabsichtigt. Das hat der Gemeinderat beschlossen, womit er einem großen Wunsch vieler Einwohner nachkommt. Die Überplanung des Grundstücks mit Parkplätzen, öffentlichem WC, Elektroladesäulen und Grünflächen erfolgt im Jahr 2019. Der Gemeinde geht mit dieser Lösung allerdings knapp eine halbe Million Euro verloren.

Grundstück ist derzeit öffentlicher Parkplatz

Bei der Kirchstraße 2 handelt es sich um das derzeit einzige freie Grundstück im Zentrum von Mühlhofen, das der Gemeinde gehört. Zurzeit wird es übergangsweise als öffentlicher Parkplatz mit einer Beschränkung auf zwei Stunden Parkzeit genutzt. Die Gemeinde hatte das Grundstück zum Preis eines Wohnbaus erworben. Deshalb sah der ursprüngliche Plan der Gemeinde auf etwa einem Drittel der Grundstücksfläche eine Wohnbebauung vor. Auf den anderen zwei Dritteln sollten öffentliche Stellplätze, eine öffentliche Toilette, Elektroladesäulen für E-Autos und Grünflächen entstehen. Doch schon damals hatten sich im Gremium Zweifel an den Wohnbauplänen gezeigt. Die Gemeinde benötige Flächenreserven, um auch in Zukunft gestaltungsfähig zu bleiben, hieß es.

Beginn der Arbeiten 2020 geplant

Weil es im Ortskern von Mühlhofen bisher keine öffentlichen Stellplätze gibt, schlug die Verwaltung jetzt vor, in einer Grundsatzentscheidung auf die Ausweisung einer Teilwohnbebauung auf dem Grundstück komplett zu verzichten – und damit dem großen Wunsch vieler Menschen in der Bevölkerung und in den Vereinen der Gemeinde entgegenzukommen. „Die Überplanung des Grundstücks ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die notwendigen Finanzmittel hierzu werden in den Haushalt 2019 eingestellt“, sagte Bürgermeister Edgar Lamm. Die Umsetzung der Pläne werde nach der Fertigstellung des Rohbaus für die Aach-Arkaden auf der anderen Straßenseite erfolgen, voraussichtlich 2020. Ein Teil der Fläche des Grundstücks Kirchstraße 2 werde während der Bauphase benötigt und eine vorherige Platzgestaltung ergebe keinen Sinn, begründete der Bürgermeister.

Unmut über Insolvenzverwalter der Aach Arkaden

In Bezug auf die Aach-Arkaden brachte der Rathauschef seine Enttäuschung über den Insolvenzverwalter zum Ausdruck. Seit April dieses Jahres warte der in der Region bekannte Bauträger darauf, den Kaufvertrag zu unterschreiben, „ein Drama“, sagte Lamm. Er wolle seinen Unmut diese Woche in einem Schreiben an den Insolvenzverwalter zum Ausdruck bringen.

Kontroverse Meinungen im Gemeinderat

Keine halbe Million Euro für den Parkplatz ausgeben wollte Gemeinderat Hans-Joachim Jaeger (CDU): „Das Ganze ist grenzwertig, ja, ein Schildbürgerstreich“, sagte er. Anderer Meinung zeigte sich Ute Stephan (BuF): „Es geht nicht nur um Parkplätze, die Mühlhofener brauchen einen vernünftigen zentralen Platz. Es liegt in unserer Verantwortung, einen Platz zu schaffen, wo Flair herrscht, der Feste ermöglicht und wo die Bürger sich wohl fühlen“, sprach sie sich für die Pläne aus.

SPD schlägt Ortsentwicklungsplan vor

Ähnlich äußerte sich auch Gemeinderat Helmut Halbhuber (FW): „Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir machen nichts falsch, wenn wir den Bewohnern etwas zur Verfügung stellen“, sagte er. Wolfram Klar (SPD) wollte in dem Vorhaben keine „singuläre Maßnahme“ sehen, sondern es in einen Ortsentwicklungsplan einbetten. „Es wird Zeit, dass wir für die Mühlhofener Bürger auch etwas machen“, schloss Kurt Distel (CDU) die Diskussionsrunde im Gemeinderat.

Das Grundstück Was aus dem Grundstück Kirchstraße 2 in Mühlhofen wird, auf dem einst ein größeres, nicht denkmalgeschütztes Wohn- und Ökonomiegebäude stand, beschäftigt die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Bebauung der Ortsmitte schon seit Jahren. Vor drei Jahren hieß es bei einer Infoveranstaltung, dass neben einer Wohnbebauung ein öffentlicher Parkplatz mit 22 Stellplätzen, eine öffentliche Toilettenanlage, eine Elektrotankstelle sowie der Platz für das Narrenbaumloch entstehen sollen. Die Überlinger Planstatt Senner hatte seinerzeit drei Varianten für das 1850 Quadratmeter große Grundstück vorgestellt. Einige Bürger hatten sich für eine weitere Variante ohne Bebauung ausgesprochen – diesem Wunsch kommt die Gemeinde jetzt nach. (hk)

