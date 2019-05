Keine großen Preisänderungen bei der Wassergebühr erwartet Kämmerin Gabriele Bentele. Das teilte sie zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen“ mit. Der Preis belief sich in den Jahren 2016 bis 2018 auf 1,67 Euro netto. „Im Moment wird auf der Basis des Wirtschaftsplans 2019 mit der mittelfristigen Finanzplanung eine neue Kalkulation für die Jahre 2019 bis 2021 erstellt“, so Bentele. Der Rat stimmte dem Zahlenwerk für die Jahre 2018 bis 2022 zu.

Frischwasserverkauf bringt 840 000 Euro

Auf der Einnahmenseite sind als wesentliche Erträge der Frischwasserverkauf (rund 840 000 Euro) und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, sprich Wasserversorgungsbeiträge und Zuschüsse, veranschlagt. Aufgrund der Trockenheit im Vorjahr und den steigenden Einwohnerzahlen sei der Verbrauch um rund 20 000 Kubikmeter auf 449 481 Kubikmeter gestiegen, sagte Bentele. Als wesentliche Ausgaben fallen die Betriebskostenumlage an die Bodenseewasserversorgung (265 000 Euro) und die Personalausgaben (121 000 Euro) an. Investitionen sind in Höhe von 116 000 Euro geplant. Bentele: Für die Finanzierung stehe neben den Beiträgen der Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren zur Verfügung.