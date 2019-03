Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Was tun, wenn es in der Schule brennt? Lehrer nehmen Unterricht in Brandschutz

Die Lehrkrläfte der Lichtenbergschule in Uhldingen-Mühlhofen wechselten in die Rolle der Schüler: Sie lernten von Alexander Heinzl, dem Brandschutzbeauftragten der Gemeinde, wie sie richtig reagieren, wenn es in der Schule brennen sollte.