Es ist wieder soweit: Weihnachten rückt näher, die Tage werden kälter, der Nebel dichter. Die Ausflugsziele rund um den Bodensee haben ihre Wintersaison eingeläutet. Für Besucher bedeutet das aber nicht, dass Ausstellungen geschlossen bleiben und Führungen bis zum Frühling ausfallen. Auch während der kalten Jahreszeit kann einiges unternommen werden.

„Natürlich lohnt sich ein Besuch auch im Winterhalbjahr“, versichert Matthias Baumhauer vom Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen. Zwar halte sich die Besucherzahl im Vergleich zum Sommer in Grenzen, das habe aber einen Vorteil: Die Mitarbeiter des Museums haben die Möglichkeit, intensiver auf die Besuchergruppe einzugehen. „Gerade weil nicht so viel los ist“ könne er einen Besuch im Winter daher durchaus empfehlen. Außerdem bedeute Winter nicht automatisch, dass sich weniger Menschen zu einem Ausflug entschließen – vorausgesetzt, das Wetter spiele mit. „Wir haben auch schöne Sonnentage mit mehreren hundert Gästen“, so Baumhauer.

Tourismus im Winter stärken

Um den Tourismus am Bodensee auch im Winterhalbjahr zu stärken, will das Pfahlbaumuseum verschiedene Angebote machen. Bis Ende des Jahres hat es an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet, ab Beginn des neuen Jahres bis Ende März verlängern sich die Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr. Während diesen finden Führungen durch die Freilichtanlage und durch die Multimediashow „Archaeorama“ statt.

Zusätzlich werden dienstags, mittwochs und donnerstags um 14 Uhr Führungen durch das Museum angeboten. Dabei spielt es laut Matthias Baumhauer keine Rolle, wie viele Personen daran teilnehmen – die Führungen finden immer statt. Gruppen können nach Absprache auch außerhalb dieser Zeit an einer Führung teilnehmen. Für Schulklassen gibt es zudem die Möglichkeit, von Montag bis Freitag an einer Spezialführung zum Thema „Ötzi – Der Mann aus dem Eis“ inklusive einer sogenannten Feuermachshow teilzunehmen. Diese ist zwischen 9 und 17 Uhr möglich, allerdings ist eine Anmeldung beim Museum unter Telefon 0 75 56/92 89 00 erforderlich.

Änderungen der Öffnungszeiten gibt es über die Feiertage Ende diesen und Anfang nächsten Jahres: Zwischen dem 22. Dezember und dem 6. Januar ist das Pfahlbaumuseum nur an vier Tagen geöffnet: dem 26. und 29. Dezember und dem 1. und 5. Januar.

Auch beim Pfahlbaumuseum lohnt sich im Winter ein Besuch – gerade, weil dann nicht so viel los ist. | Bild: Pfahlbauten Museum

Sonder- und Gruppenführungen

Auch das Kloster und Schloss Salem bietet ein Winterprogramm für seine Besucher an. Jeden Sonntag und auch an den Feiertagen gibt es um 14 Uhr eine Führung durch das Münster und das ehemalige Kloster. Zusätzlich ist das Klostermuseum im Prälaturgebäude, in dem Werke aus der Salemer Geschichte vom Hochmittelalter bis zum Spätbarock gezeigt werden, bis zum 17. März jedes Wochenende und an den Feiertagen von 11 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme bildet der 24. Dezember und der 31. Dezember, an diesen Tagen bleibt das Museum geschlossen.

Ebenfalls bis auf diese beiden Tage wird jeden Sonntag und an Feiertagen um 14 Uhr die Führung „Weg durch die Jahrhunderte“ angeboten, in dessen Mittelpunkt die Architektur und Ausstattung des Klosters und das Leben und Wirtschaften der Zisterziensermönche stehen. Treffpunkt ist im Klostermuseum, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Führung dauert etwa eine Stunde, Teilnehmer werden gebeten, sich warm anzuziehen, da das Münster und das Kloster nicht geheizt werden. Gruppen können auch außerhalb der Reihe Führungen vereinbaren. Weingeschichts-Führungen sind ebenfalls auf Anmeldung möglich.

Geänderte Öffnungszeiten

Sonderführungen sollen den Winter über auch Besucher der Burg Meersburg anlocken. An allen vier Adventssonntagen werden Teilnehmer in deren Rahmen durch die 36 Museumsräume geführt, außerdem erhalten sie Zugang zum Dagobertsturm. Die Führungen beginnen jeweils um 15 Uhr, Teffpunkt ist an der Torwache.

Aber auch im Alleingang können Besucher sich die Museumsräume erkunden. „Die Burg ist täglich geöffnet, auch im Winter, auch an den Feiertagen“, betont Heinrich Morgenstern von der Burg Meersburg. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr. Eine Ausnahme bildet der 24. Dezember, an dem sie bereits um 13 Uhr schließt, der 31. Dezember, an dem das Museum nur bis 17 Uhr geöffnet ist und der 25. Dezember und der 1. Januar – an diesem Tagen öffnet die Burg Meersburg erst ab 13 Uhr. Das Burg-Café hat bis einschließlich 24. Dezember wegen Betriebsurlaub geschlossen.