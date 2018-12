Die beiden großen, den Unteruhldinger Hafen prägenden Spitzpappeln auf der Ostmole werden gefällt. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, obwohl die beiden Wahrzeichen einem Gutachten zufolge noch gut fünf Jahre hätten stehen können. Das Gremium entschloss sich bereits jetzt zur Fällung – „schweren Herzens“, wie Bürgermeister Edgar Lamm sagte. Eine Fällung zu einem späteren Zeitpunkt sei aufgrund der Umgestaltung der Uferanlage mit größeren Schwierigkeiten verbunden, so Ortsbaumeister Norman Zieger.

Fäule als zunehmendes Bruchrisiko

Letztmals stand das Thema im Februar 2009 auf der Tagesordnung. Seinerzeit hatte ein Gutachten ergeben, dass die beiden Bäume (noch) nicht gefällt werden mussten. „Die Pappeln können aus heutiger Sicht noch rund zehn Jahre stehen bleiben“, hatte der damalige Ortsbaumeister Kai Kattau erklärt. Ein Sachverständiger hatte aufgrund von Fäule ein zunehmendes Bruchrisiko bei den beiden Pappeln festgestellt. Aus diesem Grund waren beide Bäume um acht bis zehn Meter gekürzt worden. Im gleichen Jahr wurden zwei neue Pappeln von etwa sechs Meter Höhe nachgepflanzt, die künftig die Wahrzeichenfunktion der beiden alten Pappeln übernehmen sollen.

Wie Zieger ausführte, wurden die beiden Pappeln zuletzt am 17. November begutachtet. Beide Bäume seien bereits mehrfach gekürzt worden und von Pilzkrankheiten befallen. „Der seeseitige Baum hat Pilzbefall am Stammfuß, der hafenseitige Baum eine sehr große Faulstelle im Kronenansatz“, erläuterte Zieger. Der Gutachter habe mitgeteilt, dass die Bäume „mit hohem Kosten- und Pflegeaufwand“ noch wenige Jahre stehen könnten, dann sei eine Fällung jedoch unausweichlich. Die beiden nachgepflanzten Bäume würden mittlerweile von den alten Bäumen am Wachstum gehindert, da sie in deren Schatten lägen.

Zieger empfahl, die alten Pappeln kurzfristig zu fällen, was jetzt noch gefahrlos Richtung See möglich sei. Künftig werde im seeseitigen Bereich eine Sitzlandschaft als Stahl-Holz-Konstruktion errichtet, weshalb dann ein Autokran notwendig sei, um die Bäume abschnittsweise abzusägen. Zudem würden die dortigen beiden Wege komplett neu angelegt und asphaltiert. „Es kann dann nicht ausgeschlossen werden, dass diese neuen Wege und die gestalteten Anlagen durch das notwendige schwere Gerät oder den Baum selbst beschädigt werden“, sagte der Ortsbaumeister.

Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf öffentlichen Grundstücken

Ortsbaumeister Zieger wies darauf hin, dass die Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf öffentlichen Grundstücken dem Bauamt und dem Bauhof obliege: „Das heißt, dass die verantwortlichen Personen in Falle eines Astbruches oder Unfalls auch gegenüber Dritten persönlich haftbar gemacht werden können. Dies bedeutet, dass ein demokratischer Beschluss nur insoweit Gültigkeit hat, solange Bäume als gesund und standsicher gelten. In allen anderen Fällen entscheiden die befugten Personen im Rahmen ihrer Dienstbefugnisse eigenverantwortlich.“

"Zwangslage erfordert vernünftiges Handeln"

Ute Stephan (BuF) sagte, ihr grünes Herz könne es vertreten, dass die Bäume wegkämen. „Das Gleiche wächst ja schon wieder nach.“ Während Kerstin Kasper (FW) auf höhere Kosten in Bezug auf die Pflege aufmerksam machte, wies Helmut Halbhuber (FW) auf zu befürchtende größere Schäden der Bäume infolge von Wind hin. Wolfgang Metzler (BuF) meinte, man habe sich infolge der Uferneugestaltung in eine Zwangslage versetzt. „Rein ideell bin ich für den Erhalt, aber die Zwangslage erfordert vernünftiges Handeln.“ Renate Eiberger (SPD) dagegen plädierte für den Erhalt, die beiden Bäume seien als vital begutachtet worden, sagte sie: „Ich habe das Gefühl, dass sie der Uferneugestaltung im Weg sind.“ Nachdem Lamm erklärt hatte, dass die beiden Bäume ihr Lebensalter erreicht hätten, stimmte das Gremium außer Eiberger und Wolfram Klaar (SPD) für die Fällung.