von SK

Weil er die Vorfahrt einer 33-jährigen Autofahrerin missachtet hat, hat ein 45 Jahre alter Tanklasterfahrer am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der Alten Poststraße verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 45-Jährige gegen 7.30 Uhr in Richtung Krummes Land und nahm an der Einmündung zur Linzgaustraße der 33-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Schaden von etwa 5000 Euro verursacht wurde. Verletzt wurde laut Polizei niemand.