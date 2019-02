von Lorna Komm

Bunt und ideenreich präsentierte sich die Narrenschau der Narrengesellschaft Oberuhldingen. Witzige Redebeiträge und teils akrobatische Tanzeinlagen sorgten für ein abwechslungsreiches knapp vierstündiges Programm, inklusive Sticheleien in Richtung Teilorte. Nach Unteruhldingen wegen der Zukunft des alten Schulhauses und nach Mühlhofen wegen des ewigen Bauloches in der immer noch unbebauten Mitte.

Klaus Henn, bekannt als "Hennes", führte humorvoll durch den Abend. | Bild: Lorna Komm

Klaus "Hennes" Henn führte locker durch den Abend und trat selber in "Heit isch alles anderscht" Teil eins und zwei auf. Den Auftakt machten die elf- bis 17-jährigen Jungnarren mit einer fetzigen Rock-and-Roll-Tanzeinlage. Das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe, was sich den ganzen Abend bei allen Tänzen fortsetzte.

Die Jungnarren überzeugten mit einer fetzigen Rock-and-Roll-Tanzvorführung und zeigten gekonnte Figuren. | Bild: Lorna Komm

Die Urgesteine "Emma und Paula" dargestellt von Susanne Kraft und Martina Knoblauch schnatterten das Dorfgeschehen durch und stellten fest, wie "schee" doch die letztjährigen gemeinsamen Aktionen der drei Narrenvereine waren, auch wenn anschließend an das Konzert der Musikvereine nach dem Holzschneemann via Facebook gefahndet werden musste.

Emma und Paula schnatterten übers das Dorfgeschehen (Martina Knoblauch links und Susanne Kraft). | Bild: Lorna Komm

Anspruchsvoll gestaltet war der Sketch "Die wüsten Büsten" von Flädrewisch und Co. Kunstvoll geschminkte griechische Göttinnen spekulierten mit dem "Orakel von Uhldi", ob der geplante Ausbau des Bauhofes mal wieder ein "Leuchttürmchen" im Kopf des Bürgermeisters sei.

Kunstvoll geschminkt: Flora (Sarah Sulger) eine der vier griechischen Göttinnen, die mit dem "Orakel von Uhldi" über das Dorfgeschehen spekulierten. | Bild: Lorna Komm

Diana Groß und Gabi Weber mussten als "Zwei Wellness-Scheesa" das geplante Wohlfühlwochenende in Oberstaufen auf dem Uhldinger Bahnhof verbringen, weil die Deutsche Bahn im "Nena-Modus" fährt – also "irgendwie, irgendwo, irgendwann". Die Frauen hatten so Zeit, um über die Männer herzuziehen.

Gabi Weber (links) und Diana Groß als "Wellness-Scheesa" müssen auf dem Oberuhldinger Bahnhof warten. | Bild: Lorna Komm

Zünftig bayrisch wurde es bei der Tanznummer der "RebHexGigg", bei der Mitglieder der Rebmännle, Hexen und Laubengiggeler neben Schuhplattler auf Bierkisten auch andere schwungvolle akrobatische Elemente vorführten. Ebenso flott die "Michael Jackson meets 20ty Girls" Tanzeinlage der Mädels "Ü17-U28", die zeigten, dass Charleston und Burlesque durchaus noch zeitgemäß sein können.

Zwölf Mitglieder der Hexen entführten das Publikum tanzend ins exotische Indien mit einem Tanz á la "Bollywood" und verteilten vorher nach dem Motto "Wolle Rose kaufen?" Blumen an die Damen. "Wenn der Samstag aufhört, zu saufen, freut sich der Sonntag, dass er kein Kopfweh mehr hat", war eine der Erkenntnisse bei der "Therapiesitzung der Wochentage", aufgeführt von Mitgliedern der Laubengiggeler.

Ein Hauch von "Bollywood" brachten die Hexen in die Lichtenberghalle. | Bild: Lorna Komm

Die letzte Nummer des Abends bestritt der Elferrat. Als "High-Elfer" verlegten sie ihren Tanz ins schottische Hochland der Elfen und Trolle und führten traditionelle Volkstänze im Tap-Dance-Stil vor. Zum großen Finale kamen alle Akteure des Abends auf die Bühne und stimmten gemeinsam mit dem Publikum das Narrenlied der NGO "Uhldinger Fasnet" an. Anschließend wurde weitergefeiert mit der vierköpfigen Band "Fez4wow", die schon während der Umbaupausen für Stimmung gesorgt hatte.