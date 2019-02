von SK

Die Narrenbäume der drei Narrenvereine sind in allen drei Ortsteilen der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen am Donnerstagnachmittag nahezu gleichzeitig aufgestellt worden. In Oberuhldingen auf dem Marktplatz war dazu die Zimmermannsgilde (Bild) nach einem kurzen Umzug durchs Dorf zuständig. Bis zum Fasnetsdienstag um 18 Uhr werden die Bäume ihr kurzes Narrenleben fristen. Dann werden sie wieder gefällt.

Der Narrenbaum auf dem Marktplatz in Oberuhldingen steht. | Bild: Kleinstück, Holger

Ein weiterer Narrenbaum steht seit Mitte Januar auf der Brache in der Ortsmitte von Mühlhofen. Bei den Bürgern ist das Areal als Mühlhofer Loch verschrien. Unbekannte machten sich daraus einen Spaß. Nach schottischem Vorbild installierten sie das Mühlhofer Loch Ness, mit einem Plakat am Bauzaun und Nessie an der tiefsten Stelle.